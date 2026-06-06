Quả bóng bạc futsal Khổng Đình Hùng hỗ trợ chuyên gia Tây Ban Nha

HLV Khổng Đình Hùng chia tay Sahako FC để tiếp quản CLB futsal Trẻ TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

CLB futsal Trẻ TPHCM do HFF quản lý, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc hệ thống đào tạo trẻ của Thái Sơn Nam TPHCM. HLV Khổng Đình Hùng đã bắt tay vào công tác huấn luyện tại CLB mới từ vài tuần trước và chính thức ra mắt người hâm mộ futsal Việt Nam ở vòng 6 Giải futsal VĐQG 2026 diễn ra ngày 5-6.

Còn vào sáng 1-6, chuyên gia Luis Fonseca ký hợp đồng với CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM để đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận đào tạo trẻ. Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha được điều động sang CLB futsal Trẻ TPHCM và bắt đầu nhiệm vụ tại Giải futsal VĐQG 2026.

Ngoài ra, trợ lý kỳ cựu của đội tuyển futsal Việt Nam là Huỳnh Tấn Quốc cũng được bổ nhiệm để hỗ trợ chuyên gia Fonseca trong vai trò trợ lý ngôn ngữ kiêm quản lý CLB. Ban huấn luyện của Trẻ TPHCM được làm mới hoàn toàn với bộ ba Fonseca, Khổng Đình Hùng và Huỳnh Tấn Quốc.

Dù để thua đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM với tỷ số 1-7 trong trận ra mắt, nhưng chỉ sau vài ngày làm việc cùng các tài năng trẻ, bộ đôi “thuyền trưởng” Fonseca và Khổng Đình Hùng cũng phần nào để lại dấu ấn. Trẻ TPHCM là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số do công của Nguyễn Chí Bảo ở phút thứ 8. Nhưng với lực lượng còn non kinh nghiệm, việc đội bóng trẻ bị đối thủ lội ngược dòng là điều đã được dự báo từ trước. Cả hai HLV mới chỉ trải qua những ngày đầu làm việc trong môi trường mới và vẫn cần thêm thời gian để triển khai triết lý chuyên môn.

Chuyên gia người Tây Ban Nha Fonseca và trợ lý kỳ cựu Huỳnh Tấn Quốc (bên phải). ẢNH: QUỐC KHANH

Trước khi gia nhập Thái Sơn Nam TPHCM, chuyên gia Fonseca đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và phát triển cầu thủ trẻ tại châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Thành tích nổi bật nhất của ông là dẫn dắt đội tuyển futsal Kuwait vượt qua vòng loại để lần đầu tiên giành quyền tham dự Futsal World Cup năm 2012. Ở cấp độ CLB, chiến lược gia sinh năm 1965 cùng Al Rayyan đăng quang Giải futsal Qatar mùa giải 2025-2026 vào tháng 4 vừa qua.

Vì thế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội futsal của bầu Tú. Trong vai trò mới, Luis Fonseca sẽ trực tiếp tham gia hội đồng tuyển sinh, xây dựng giáo án huấn luyện, định hướng phát triển chuyên môn và đồng hành cùng các lứa cầu thủ trẻ của CLB.

Trong khi đó, HLV Khổng Đình Hùng là một trong những sản phẩm ưu tú của futsal học đường. Ông trưởng thành từ Trường Đại học TDTT TPHCM trước khi khoác áo các CLB futsal chuyên nghiệp như Sanatech Khánh Hòa, Sanna Khánh Hòa và Sahako FC. Đình Hùng từng xuất ngoại thi đấu tại Thái Lan và ghi bàn tại Futsal World Cup 2021.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Đình Hùng vào năm 2022 khi cùng Sahako FC đăng quang Giải futsal VĐQG, qua đó giành danh hiệu Quả bóng bạc futsal Việt Nam. Sau khi giải nghệ vào cuối mùa giải 2023, anh đã có hơn 2 năm làm công tác huấn luyện tại Sahako FC cũng như các đội tuyển futsal trẻ Việt Nam.

HỮU THÀNH