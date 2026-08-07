Continental Futsal Championship: Không đá với New Zealand, tuyển Nga vẫn bất bại và vô địch

Đội tuyển futsal Nga đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch Giải đấu giao hữu quốc tế vừa mới kết thúc tại Thái Lan: Continental Futsal Championship 2026, sau khi nghiền bẹp đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số là 7-1 ở trong trận đấu cuối cùng. Trước đó, Nga đã hòa Việt Nam 2-2 và được xử thắng New Zealand 3-0...

Tuyển futsal Nga ăn mừng chiến thắng (Ảnh: RFU)

Ở trong trận đấu mở màn của giải đấu Continental Futsal Championship 2026, tuyển Nga đã đối đầu với tuyển futsal của chúng ta. Các học trò của HLV Diego Giustozzi đã có trận đấu cực kỳ xuất sắc trước đối thủ đã từng vô địch UEFA và giành Á quân FIFA World Cup.

Cụ thể, sau khi Andrey Pavlov ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Nga ở phút thứ 10, liên tục Thịnh Phát và cả Thái Huy gỡ hòa cùng nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam trong các phút 24 và 25. Rồi đến phút thứ 27, Alexander Pirogov dứt điểm để cân bằng tỷ số là 2-2...

Trong trận đấu thứ 2 diễn ra hôm 5-8, biến cố đang tiếc đã diễn ra khi tuyển New Zealand từ chối ra sân chống lại tuyển Nga, viện dẫn lý do chính trị. BTC ngay lập tức xử thua đội bóng “yếu còn làm màu” của châu Đại dương, và trao chiến thắng 5-0 cho tuyển Nga.

Nhiều người đặt dấu hỏi: “Đã biết rằng là Nga sẽ tham dự Continental Futsal Championship 2026, nếu không muốn đấu với tuyển futsal Nga, sao không từ chối ngay từ đầu?”. Còn trước đó, đội tuyển “màu mè” này đã thua thảm Thái Lan 0-6 và thua Việt Nam 1-4.

Trước sự việc này, HLV trưởng tuyểjn futsal Nga - Beso Zoide - có chia sẻ với lại phóng viên của tờ Sport-Expree: “Tất nhiên, đây là một cú sốc lớn lao. Chúng tôi chỉ biết tin sẽ hủy trận đấu 3 tiếng trước giờ bóng lăn và chỉ vài phút trước buổi họp nội bộ đầu trận!”.

Theo chuyên gia người Georgia, tình huống này hoàn toàn bất ngờ: Vì giải đấu vốn đã được lên kế hoạch từ trước và các Liên đoàn tham gia đã xác nhận sự đồng ý của họ - khi nhận biết đối thủ tham gia. Nhưng sao cũng được, New Zeland bị xử thua quá rõ ràng.

Thay vì phải chơi trận đấu này, tuyển futsal Nga có buổi tập bất ngờ trên sân bóng. Nhà cầm quân Zoide khi đó có chia sẻ thêm là: “Chúng tôi sẽ không quá bận tâm về điều này. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa tình hình”. Ở đây, ai đi quan tâm đến bại tướng?

Tuyển futsal Nga sau đó có trận đấu tiếp theo chống lại đội tuyển đến từ một nền futsal còn rất là non trẻ: Afganistan. Trận đấu diễn ra hào hứng với kết quả hòa 3-3 chung cuộc. Pavlov đã lại ghi bàn cho tuyển Nga. 2 bàn còn lại do công Vladimir Rynochnov và Artem Niyazov. Kết quả này giúp họ có lợi thế lớn khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Để rồi, tuyển Nga đã hủy diệt đội chủ nhà với hàng loạt bàn thắng của Mikhail Moskalev (cú đúp), Andrey Ponkratov (cũng ghi cú đúp), Artyom Antoshkin, Grigory Valeev và Pirogov. Nghĩa là, tuyển Nga đã vô địch Continental Futsal Championship 2026 dù bằng điểm Việt Nam do có hiệu số vượt trội (+11 so với +4). Cả 2 cùng có 8 điểm/4 trận.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan tuột xuống vị trí Hạng 3, chỉ có 7 điểm và hiệu số +5. Xếp ở vị trí thứ 4 là Afganistan còn Nez Zealand đương nhiên xếp bét bảng

Đ.Hg.