Đội tuyển futsal Việt Nam quyết đấu Thái Lan trong “trận chung kết” giải châu lục

Giải giao hữu futsal Vô địch châu lục 2026 tại Thái Lan sẽ khép lại vào hôm nay (5-8) bằng màn đối đầu đầy duyên nợ giữa đội tuyển futsal Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Dù giải đấu áp dụng thể thức đá vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc, nhưng cục diện hiện tại đã biến cuộc so tài này thành một trận tranh ngôi vô địch đúng nghĩa.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp đang trong giai đoạn bổ sung lực lượng. Ảnh: TSNFC

Trước khi bước vào trận đấu quyết định, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã có chuỗi thành tích ấn tượng. Đội tuyển futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa đội xếp hạng 7 thế giới Nga với tỷ số 2-2, áp đảo New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan với tỷ số 2-1. Việc chạm trán với các đối thủ có lối chơi đa dạng đến từ nhiều châu lục khác nhau, đặc biệt là liều thuốc thử liều cao mang tên Nga, đã mang lại những trải nghiệm cọ xát vô cùng quý giá cho các tuyển thủ.

Trong bối cảnh giải VĐQG và Cúp Quốc gia năm nay đã hạ màn, đồng thời không còn giải đấu quốc tế nào khác từ nay đến cuối năm, giải giao hữu trên đất Thái được xem là cơ hội vàng mang tính bản lề. Đây là dịp để HLV Giustozzi rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm vào năm tới như SEA Games và Vòng loại World Cup. Đặc biệt, chiến lược gia người Argentina đang phải đối mặt với bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương.

Nhiều nhân tố trẻ có cơ hội thể hiện bên cạnh sự trở lại của thủ môn kỳ cựu Hồ Văn Ý

Bên cạnh việc kiểm tra phong độ của các cựu binh, ban huấn luyện cũng đặt trọn niềm tin vào làn sóng trẻ. Những "chú gà tre" nổi bật thời gian qua như Ala Huỳnh Văn Hoài (Thái Sơn Nam TPHCM) hay Fixo Nguyễn Trọng Kiên – người vừa cùng Thái Sơn Bắc lần đầu vô địch quốc gia – đang nhận được sự kỳ vọng lớn.

Những cái tên như Nguyễn Nhân Nam hay Nguyễn Thanh Tâm cũng được trao cơ hội để bước ra ánh sáng. Dù lần đầu "va đập" ở đấu trường quốc tế trước các đối thủ mạnh có thể chưa mang lại màn trình diễn hoàn hảo, nhưng đây là tín hiệu cực kỳ tích cực cho sự chuyển giao thế hệ của futsal Việt Nam.

Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2024 Nguyễn Thịnh Phát giữ phong độ ổn định khi ghi bàn liên tiếp ở 3 trận vừa qua.

Chia sẻ trước truyền thông, HLV Giustozzi bày tỏ sự lạc quan: “Điều tôi muốn thấy nhất tại giải lần này là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai”.

Trận đấu với Thái Lan hôm nay không chỉ quyết định danh hiệu tại giải đấu, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh tối thượng cho lứa kế cận của futsal Việt Nam trên hành trình vươn tầm châu lục.

QUỐC CƯỜNG