Futsal Thái Sơn Nam TPHCM vươn lên tốp 2, bám sát ngôi đầu của Thái Sơn Bắc

Chiến thắng đậm 6-1 trước Hà Nội ở vòng 9 Giải futsal VĐQG 2025 giúp Thái Sơn Nam TPHCM vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm, tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc.

Niềm vui chiến thắng của Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Trước đội khác Hà Nội bị đánh giá thấp hơn, nhà đương kim vô địch nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ 4, ngoại binh Italo tận dụng pha bóng bật ra sau cú chuyền của Văn Hoài để mở tỷ số. Đến phút 17, Nguyễn Anh Duy nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Dương Ngọc Linh. Trước khi hiệp 1 khép lại, bộ ba Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát và Ngọc Linh phối hợp ăn ý, tạo điều kiện để Thịnh Phát nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục áp đảo khi Hà Nội không tìm được phương án hóa giải dàn tuyển thủ chất lượng của đối thủ. Phút 29, Italo hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm căng nâng tỷ số lên 4-0. Nguyễn Tiến Hùng ghi bàn thắng thứ năm trước khi Trọng Tín rút ngắn cách biệt cho Hà Nội.

Dẫu vậy, Ngọc Linh vẫn kịp ghi bàn ở phút cuối, ấn định chiến thắng 6-1 cho đoàn quân của HLV Trần Văn Vũ. Hà Nội tiếp tục đứng thứ sáu với 9 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc khẳng định vị thế dẫn đầu bằng chiến thắng áp đảo 10-0 trước Hạ Long. Sau hiệp một chỉ có một bàn thắng của An Lâm Tới, đội bóng này bùng nổ trong hiệp hai khi Nguyễn Công Đại, Vũ Ngọc Ánh, Nhật Nam, Thạc Hiếu, Minh Hiếu và Trịnh Quang Vinh liên tiếp lập công.

Kết quả giúp Thái Sơn Bắc giữ vững ngôi đầu với 25 điểm, nhiều hơn Thái Sơn Nam TPHCM bốn điểm. Trong khi đó, Hạ Long tiếp tục đứng cuối bảng, chưa giành được điểm nào sau 9 vòng đấu và đã nhận tới 68 bàn thua.

HỮU THÀNH