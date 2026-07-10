Ngày đặc biệt của Quả bóng vàng futsal Nguyễn Minh Trí

Pha lập công của Nguyễn Minh Trí ghi vào lưới Tân Hiệp Hưng thuộc vòng 11 Giải futsal VĐQG 2026 không chỉ góp phần giúp Thái Sơn Nam TPHCM thắng đậm 8-2, mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt của Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020 sau quyết định tái xuất sân đấu.

Nguyễn Minh Trí (26) ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại mùa giải 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trước thềm mùa giải 2026, Minh Trí từng tuyên bố giải nghệ sau hành trình dài phẫu thuật, điều trị rồi tái phát chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, khi Thái Sơn Nam TPHCM rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng vì hàng loạt trụ cột chấn thương, HLV Trần Văn Vũ đã trực tiếp thuyết phục chân sút kỳ cựu trở lại từ giai đoạn lượt về Giải futsal VĐQG. Đáp lại lời mời của đội futsal đã làm nên tên tuổi mình, Minh Trí quyết định tái xuất để cùng Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục cuộc đua vô địch.

Sau vài trận tìm lại cảm giác thi đấu, pivo sinh năm 1996 cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên. Phút 35, Minh Trí thực hiện thành công quả phạt đền 6m, ghi dấu lần đầu lập công kể từ khi trở lại. Đó cũng là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi anh dành bàn thắng cho thủ môn Châu Thạch Khánh Cường, người không may dính chấn thương, cùng 1 đồng nghiệp khác từng đồng hành và hỗ trợ anh trong quãng thời gian giải nghệ.

Thái Sơn Nam TPHCM tri ân 2 đồng đội đang điều trị chấn thương là Châu Thạch Khánh Cường và Nguyễn Mạnh Dũng. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận đấu này, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội trước Tân Hiệp Hưng. Sau chiến thắng 10-4 ở lượt đi, đoàn quân của HLV Trần Văn Vũ sớm tạo cách biệt khi Nguyễn Thịnh Phát mở tỷ số ngay ở giây thứ 17. Chỉ 20 giây sau, Ngọc Linh nhân đôi cách biệt, trước khi Đoàn Minh Mẫn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 4.

Dù Nguyễn Anh Tuấn giúp Tân Hiệp Hưng rút ngắn xuống 1-3 bằng cú bấm bóng từ phần sân nhà, Thái Sơn Nam TPHCM vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thịnh Phát hoàn tất cú đúp, Italo ghi thêm 1 bàn trong hiệp một, trước khi Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Tiến Hùng và Minh Trí lần lượt lập công ở hiệp 2, khép lại chiến thắng 8-2.

Ba điểm giúp Thái Sơn Nam TPHCM có 27 điểm sau 11 vòng đấu, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ 1 điểm.

HỮU THÀNH