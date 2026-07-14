Futsal Thái Sơn Bắc sắp đoạt chức vô địch quốc gia

Từ Quang Minh cùng các đồng đội vượt qua chủ nhà Trẻ TPHCM với tỷ số 4-1 ở vòng 12, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu Giải futsal VĐQG 2026.

Thái Sơn Bắc tiến gần danh hiệu VĐQG 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 14-7 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Thái Sơn Bắc chạm trán Trẻ TPHCM trong trận đấu sớm nhất của vòng 12 Giải futsal VĐQG 2026. Khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu và đang hơn đội xếp sau là Thái Sơn Nam TPHCM đúng 1 điểm, thầy trò HLV Costa Garcia nhập cuộc với sự thận trọng cùng quyết tâm cao nhất ở giai đoạn nước rút.

Trước Trẻ TPHCM, đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng, Thái Sơn Bắc sớm tạo lợi thế ngay ở phút đầu tiên. Từ ngoài vòng cấm, Trần Quang Nguyên tung cú sút sệt hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách. Đến gần giữa hiệp 1, Nhân Nam xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Hà Nội.

Phút 28, tuyển thủ Nguyễn Đa Hải nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Sơn Bắc. Hai phút sau, Trẻ TPHCM rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 rồi chuyển sang chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, ở phút cuối cùng, ngoại binh Mota tận dụng khung thành bỏ trống để ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Sơn Bắc.

Với chiến thắng này, Thái Sơn Bắc xây chắc ngôi đầu bảng với 31 điểm, đồng thời tạo áp lực lớn lên Thái Sơn Nam TPHCM. Nhà đương kim vô địch sẽ thi đấu muộn ở vòng 12 vào chiều 15-7 và phải chạm trán đối thủ đang có phong độ cao là Sài Gòn Titans. Thậm chí, thầy trò HLV Costa Garcia có thể đăng quang vào vòng tới nếu giành chiến thắng và đồng thời Thái Sơn Nam TPHCM sảy chân ở vòng 12 (hoặc vòng tới).

HỮU THÀNH