Futsal

Futsal Thái Sơn Bắc sắp đoạt chức vô địch quốc gia

SGGPO

Từ Quang Minh cùng các đồng đội vượt qua chủ nhà Trẻ TPHCM với tỷ số 4-1 ở vòng 12, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu Giải futsal VĐQG 2026.

Thái Sơn Bắc tiến gần danh hiệu VĐQG 2026. ẢNH: TÂM HÀ
Thái Sơn Bắc tiến gần danh hiệu VĐQG 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 14-7 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Thái Sơn Bắc chạm trán Trẻ TPHCM trong trận đấu sớm nhất của vòng 12 Giải futsal VĐQG 2026. Khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu và đang hơn đội xếp sau là Thái Sơn Nam TPHCM đúng 1 điểm, thầy trò HLV Costa Garcia nhập cuộc với sự thận trọng cùng quyết tâm cao nhất ở giai đoạn nước rút.

Trước Trẻ TPHCM, đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng, Thái Sơn Bắc sớm tạo lợi thế ngay ở phút đầu tiên. Từ ngoài vòng cấm, Trần Quang Nguyên tung cú sút sệt hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách. Đến gần giữa hiệp 1, Nhân Nam xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Hà Nội.

Phút 28, tuyển thủ Nguyễn Đa Hải nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Sơn Bắc. Hai phút sau, Trẻ TPHCM rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 rồi chuyển sang chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, ở phút cuối cùng, ngoại binh Mota tận dụng khung thành bỏ trống để ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Sơn Bắc.

Với chiến thắng này, Thái Sơn Bắc xây chắc ngôi đầu bảng với 31 điểm, đồng thời tạo áp lực lớn lên Thái Sơn Nam TPHCM. Nhà đương kim vô địch sẽ thi đấu muộn ở vòng 12 vào chiều 15-7 và phải chạm trán đối thủ đang có phong độ cao là Sài Gòn Titans. Thậm chí, thầy trò HLV Costa Garcia có thể đăng quang vào vòng tới nếu giành chiến thắng và đồng thời Thái Sơn Nam TPHCM sảy chân ở vòng 12 (hoặc vòng tới).

Tin liên quan
HỮU THÀNH

Từ khóa

Trẻ TPHCM Giải futsal VĐQG 2026 Thái Sơn Nam TPHCM Trần Quang Nguyên Thái Sơn Bắc Nguyễn Đa Hải

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn