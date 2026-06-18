Chiều 18-6, ban lãnh đạo CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM xác nhận đã chia tay HLV Nguyễn Tuấn Anh sau gần 3 năm gắn bó.

CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM chia tay HLV Nguyễn Tuấn Anh sau gần 3 năm gắn bó

Trong thông báo gửi tới người hâm mộ, đội bóng của bầu Tú bày tỏ sự tri ân đối với nhà cầm quân sinh năm 1984: “Bằng sự tận tâm, tinh thần chuyên nghiệp và những dấu ấn chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã góp phần xây dựng một tập thể đầy bản lĩnh để duy trì vị thế dẫn đầu, đồng thời mang về những danh hiệu đáng tự hào cho CLB. Xin cảm ơn những cống hiến, những cảm xúc và những kỷ niệm mà anh đã dành cho đại gia đình Thái Sơn Nam TPHCM”.

HLV Nguyễn Tuấn Anh chính thức tiếp quản Thái Sơn Nam TPHCM từ tháng 9-2023. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng, ông đã giúp CLB giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 2023 và 2024, cùng chức vô địch Cúp Quốc gia 2023.

Không chỉ mang về những danh hiệu, Thái Sơn Nam TPHCM dưới thời HLV Nguyễn Tuấn Anh còn để lại dấu ấn chuyên môn với lối chơi đẹp mắt, giàu tính cống hiến. Đội bóng cũng đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển futsal Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Bên cạnh công việc ở CLB, ông còn đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV đội tuyển futsal Việt Nam.

Dù không còn giữ vị trí HLV trưởng, ông Nguyễn Tuấn Anh vẫn tiếp tục gắn bó với hệ thống futsal Thái Sơn Nam trong công tác đào tạo trẻ.

Trong khi đó, vị trí “thuyền trưởng” của Thái Sơn Nam TPHCM nhiều khả năng sẽ được giao cho trợ lý HLV Trần Văn Vũ. Thực tế, ông Vũ đã được tin tưởng phụ trách chuyên môn kể từ đầu Giải futsal VĐQG 2026.

Do lần đầu trực tiếp đảm nhận vai trò chỉ đạo chuyên môn, trợ lý HLV Trần Văn Vũ gặp không ít khó khăn. Sau lượt đi, Thái Sơn Nam TPHCM tạm xếp thứ ba với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc 4 điểm.

Để hỗ trợ ban huấn luyện, bầu Tú đã đưa cựu tuyển thủ Phạm Đức Hòa, hiện là trợ lý ban giám đốc CLB, tham gia công tác chuyên môn. Cả Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa đều là những huyền thoại của futsal Việt Nam khi từng hai lần tham dự Futsal World Cup và giành Quả bóng vàng futsal Việt Nam.

Thái Sơn Nam TPHCM sẽ bước vào giai đoạn lượt về Giải futsal VĐQG 2026 từ ngày 21-6 tới.

HLV Nguyễn Tuấn Anh xuất thân là cầu thủ của Tân Hiệp Hưng dưới thời HLV Phạm Minh Giang. Tuy nhiên, ông được giới chuyên môn biết đến nhiều hơn trên cương vị huấn luyện khi là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho Sahako (tiền thân là CLB futsal phong trào Hải Phương Nam Phú Nhuận) cách đây hơn 10 năm. Ông cũng là người phát hiện và góp phần phát triển nhiều tài năng của futsal Việt Nam như Phạm Đức Hòa, Vũ Quốc Hưng (Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2018), Trần Quang Toàn, Đinh Công Viên… trước khi họ trở thành những gương mặt nổi bật của futsal nước nhà.

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HỮU THÀNH