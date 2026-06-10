Thái Sơn Nam TPHCM chỉ đứng thứ 3 sau lượt đi Giải futsal VĐQG 2026

Đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước Sahako FC, Thái Sơn Nam TPHCM chỉ khép lại lượt đi Giải futsal VĐQG 2026 ở vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đến 4 điểm.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM đánh rơi chiến thắng đáng tiếc. ẢNH: TÂM HÀ

Trong trận đấu muộn nhất vòng 7 diễn ra tối 10-6, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh bước vào sân với áp lực lớn khi Thái Sơn Bắc đã gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên 5 điểm. Bên kia chiến tuyến, Sahako FC cũng rất quyết tâm giành chiến thắng nhằm thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu.

Thái Sơn Nam TPHCM nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 11, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, ngoại binh Italo Henrique tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương khi trượt chân để băng xuống đối mặt thủ môn. Cầu thủ người Brazil thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, mở tỷ số 1-0 cho Thái Sơn Nam TPHCM.

Bàn thắng của Italo Henrique cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ và đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 5 phút, Huỳnh Mi Woen bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc. Bóng đi xuyên qua hai chân thủ môn Hồ Văn Ý trước khi đi vào lưới, giúp Sahako FC gỡ hòa 1-1.

Kết quả này khiến Thái Sơn Nam TPHCM bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Thái Sơn Bắc. Nhà đương kim vô địch kết thúc lượt đi với 15 điểm, xếp sau Thái Sơn Bắc và Sahako FC trên bảng xếp hạng.

Những gì diễn ra trong giai đoạn lượt đi cho thấy hành trình bảo vệ ngôi vương của Thái Sơn Nam TPHCM mùa này sẽ không hề dễ dàng. Để có thể tạo nên cuộc bứt phá ở lượt về và cạnh tranh chức vô địch, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh cần cải thiện đáng kể cả về hiệu quả tấn công lẫn khả năng bảo toàn lợi thế trong những thời điểm quyết định.

HỮU THÀNH