Bế mạc khóa học huấn luyện viên futsal cấp 1 AFC/VFF năm 2026

Có 20 học viên tham dự lớp học lần này.

Đây là khóa học huấn luyện viên futsal cấp 1 đầu tiên tại Việt Nam được triển khai theo chương trình đào tạo mới của LĐBĐ châu Á (AFC). Để đưa chương trình vào giảng dạy, các giảng viên Việt Nam đã dành hơn ba tháng nghiên cứu, chuyển ngữ, họp trực tuyến và thống nhất nội dung với AFC. Trong quá trình chuẩn bị, VFF đã đóng vai trò kết nối giữa AFC và đội ngũ giảng viên Việt Nam nhằm giải đáp các vấn đề chuyên môn, bảo đảm chương trình được triển khai đúng tiêu chuẩn.

Theo đánh giá của các giảng viên, chương trình đào tạo mới có nhiều điểm đổi mới so với giáo trình futsal cấp 1 trước đây. Nội dung được AFC biên soạn với sự phụ trách chuyên môn của ông Takahiro Komori (Nhật Bản), đồng thời kế thừa nhiều phương pháp và kinh nghiệm từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên futsal trong khu vực.

Ông Ngô Lê Bằng là giảng viên chính của khóa học lần này.

Phát biểu tại lễ bế mạc, giảng viên Ngô Lê Bằng gửi lời cảm ơn AFC và VFF đã tin tưởng giao nhiệm vụ giảng dạy, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của Trường Đại học Văn Lang trong công tác tổ chức. Ông cho biết, so với khóa học được tổ chức tại đây cách đây 6 năm, cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư đồng bộ với phòng học hiện đại, sân tập đạt tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo.

Huấn luyện viên Bùi Hoàng Phúc thay mặt các học viên gửi lời cảm ơn tới các giảng viên đã truyền đạt nhiều kiến thức thực tiễn. Ông chia sẻ: "Khóa học không chỉ giúp nâng cao chuyên môn mà còn mang đến những bài học về sự kiên nhẫn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm của người huấn luyện viên. Ông cũng cảm ơn AFC, VFF và Trường Đại học Văn Lang đã tạo điều kiện để 20 học viên được tham gia khóa học ý nghĩa này".

Đại diện VFF, ông Mai Anh Hoàng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ giảng viên trong quá trình tiếp cận, chuyển ngữ và triển khai chương trình đào tạo mới của AFC. VFF cũng kỳ vọng các học viên sẽ tiếp tục trau dồi chuyên môn, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ để tiếp cận những kiến thức tiên tiến của bóng đá thế giới, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của futsal Việt Nam.

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