Futsal Thái Sơn Nam TPHCM tạo điều kiện tốt nhất cho học viên thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 11-6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, lò đào tạo futsal Thái Sơn Nam TPHCM có 13 học viên tham dự kỳ thi quan trọng này.

7 học viên của CLB Trẻ TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Các học viên của Thái Sơn Nam TPHCM dự thi năm nay chủ yếu sinh năm 2008, bao gồm 2 học viên thuộc đội nữ, số còn lại đang thi đấu theo dạng cho mượn tại các CLB Trẻ TPHCM, Sahako FC và Sài Gòn FC của Giải futsal VĐQG 2026. Để giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi, trung tâm đã bố trí xe đưa đón từ ngày 11 đến hết ngày 12-6, bảo đảm điều kiện di chuyển thuận lợi và an toàn đến các điểm thi.

Không chỉ hỗ trợ về mặt hậu cần, đơn vị còn tạo mọi điều kiện để các học viên tập trung tối đa cho việc học tập và ôn thi. HLV Khổng Đình Hùng, người đang làm công tác chuyên môn tại đội trẻ Thái Sơn Nam TPHCM và kiêm nhiệm vai trò HLV của CLB Trẻ TPHCM, cho biết các học viên được tạm nghỉ tập luyện và thi đấu để dành toàn bộ thời gian cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Riêng CLB Trẻ TPHCM có 7 học viên tham dự kỳ thi năm nay. Các em được nghỉ tập luyện và không tham dự vòng 7 của giải đấu để tập trung ôn thi cũng như hoàn tất các thủ tục theo quy định Bộ Giáo dục. Trong suốt nửa năm qua, các em đã rất nỗ lực khi vừa tập luyện, thi đấu vừa duy trì việc học. CLB luôn theo sát, thường xuyên kiểm tra tình hình học tập và động viên tinh thần để các em hoàn thành chương trình lớp 12”, HLV Khổng Đình Hùng chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Điều hành Thái Sơn Nam TPHCM Nguyễn Bảo Trung, trong khoảng một tháng trở lại đây, đơn vị đã ưu tiên cao nhất cho việc học và thi cử của các học viên. Lãnh đạo CLB xác định tấm bằng tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của mỗi cầu thủ, kể cả trong trường hợp không tiếp tục theo đuổi con đường futsal chuyên nghiệp.

“Đơn vị quan tâm đến việc học văn hóa song song cùng phát triển sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn khuyến khích các em học tập nghiêm túc. Tấm bằng tốt nghiệp THPT sẽ là nền tảng để các em phát triển bản thân trong tương lai. Hy vọng tất cả các học viên đều đạt kết quả tốt và nhận tin vui sau kỳ thi”, ông Nguyễn Bảo Trung bày tỏ.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các học viên của Thái Sơn Nam TPHCM sẽ trở lại tập luyện, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của Giải futsal VĐQG 2025.

HỮU THÀNH