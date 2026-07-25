Futsal Thái Sơn Bắc vô địch sau 16 năm chờ đợi

Thái Sơn Bắc chính thức bước lên ngôi vương khi đánh bại Tân Hiệp Hưng tỷ 6-0 ở vòng đấu cuối, qua đó giành chức vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Thái Sơn Bắc đăng quang tại Giải Futsal VĐQG 2026. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Chiến thắng ở vòng đấu cuối giúp Thái Sơn Bắc kết thúc mùa giải với 37 điểm, nhiều hơn CLB xếp sau Thái Sơn Nam TPHCM đúng 1 điểm để lên ngôi. Dù thầy trò HLV Trần Văn Vũ cũng hoàn thành nhiệm vụ khi vượt qua Sahako 4-2, kết quả đó vẫn không đủ giúp đội bóng phía Nam bảo vệ ngôi vương.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã tới dự khán và trực tiếp trao cúp vô địch cho Thái Sơn Bắc. Sau 16 năm, kể từ lần đăng quang tại mùa giải 2010, đại diện đến từ Hà Nội mới có lần thứ 2 lên đăng quang tại Giải Futsal VĐQG.

Ở vòng đấu cuối vào chiều 25-7 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Thái Sơn Nam TPHCM buộc phải giành chiến thắng trước Sahako để duy trì hy vọng bảo vệ chức vô địch và chờ Thái Sơn Bắc sảy chân. Đội futsal của HLV Trần Văn Vũ nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo sức ép lớn ngay từ đầu trận.

Phút thứ 8, Châu Đoàn Phát mở tỷ số cho Thái Sơn Nam TPHCM bằng cú dứt điểm khiến bóng chạm chân hậu vệ Sahako đổi hướng đi vào lưới. Tuy nhiên, niềm vui của nhà đương kim vô địch chỉ kéo dài hai phút khi Moreira tận dụng khoảng trống bên cánh phải để dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1.

Không chấp nhận đánh rơi lợi thế, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục đẩy cao đội hình và tái lập thế dẫn bàn ở phút 14 nhờ pha bứt tốc cùng cú dứt điểm quyết đoán của Italo. Sang hiệp hai, Sahako một lần nữa đưa trận đấu trở lại thế cân bằng sau pha lập công của Quang Toàn. Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà vô địch mùa trước đã lên tiếng khi Minh Mẫn và Thịnh Phát lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2.

Thái Sơn Nam TPHCM đoạt vị trí á quân tại mùa giải 2026. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Dẫu hoàn thành nhiệm vụ, Thái Sơn Nam vẫn phải chờ kết quả từ trận đấu giữa Thái Sơn Bắc và Tân Hiệp Hưng. Chỉ cần đối thủ sảy chân, cục diện cuộc đua vô địch sẽ thay đổi.

Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc không để kịch bản đó xảy ra. Trước áp lực buộc phải thắng để tự quyết số phận, đội bóng Thủ đô nhập cuộc bình tĩnh và sớm thể hiện sự vượt trội. Phút thứ 5, Thạc Hiếu căng ngang chuẩn xác để Công Đại băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

Sau giờ nghỉ, Thái Sơn Bắc tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 22, Mota thực hiện cú sút phạt ở cự ly 10 m cực mạnh, nâng tỷ số lên 2-0. Khi Tân Hiệp Hưng chuyển sang chiến thuật power-play nhằm tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau lập tức bị đội futsal đến từ Thủ đô khai thác triệt để.

Công Đại hoàn tất cú đúp ở phút 35 bằng pha dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Chỉ ít phút sau, Quang Vinh, Trọng Kiên và một lần nữa Công Đại liên tiếp ghi bàn, khép lại chiến thắng tưng bừng 6-0 trong ngày đăng quang.

Ở lễ trao giải, Từ Minh Quang của Thái Sơn Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Italo Bob (Thái Sơn Nam TPHCM) đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Đoàn Minh Quang (Sahako) là Thủ môn xuất sắc nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định Giải HDBank VĐQG tiếp tục đóng vai trò nền tảng quan trọng cho sự phát triển của futsal Việt Nam. Ông nhấn mạnh chính môi trường thi đấu chuyên nghiệp của giải đã góp phần phát hiện, đào tạo nhiều cầu thủ chất lượng, tạo nên lực lượng giúp đội tuyển futsal Việt Nam hai lần giành vé dự Futsal World Cup và duy trì vị thế trong nhóm các đội mạnh của Đông Nam Á.

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HỮU THÀNH