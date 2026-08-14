Futsal

Bốc thăm, xếp lịch Giải futsal Vô địch U20 quốc gia 2026

SGGPO

Ngày 14-8, Ban tổ chức Giải futsal Vô địch U20 quốc gia 2026 đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu theo hình thức trực tuyến, xác định các cặp đấu và lịch thi đấu của giải.

Thái Sơn Bắc (áo xanh) hiện đang là đội đương kim vô địch. Ảnh: VFF
Thái Sơn Bắc (áo xanh) hiện đang là đội đương kim vô địch. Ảnh: VFF

Giải futsal Vô địch U20 quốc gia 2026 có sự tham dự của 8 đội bóng, gồm: Life Sport, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Sahako, Thái Sơn Nam TPHCM, Xạ Warriors, An Phú và Tân Hiệp Hưng TPHCM.

Theo kết quả bốc thăm, 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Life Sport, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc và Sahako; Bảng B gồm Thái Sơn Nam TPHCM, Xạ Warriors, An Phú và Tân Hiệp Hưng TPHCM.

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Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng, qua đó xác định thứ hạng và các cặp đấu phân hạng, bán kết. Thái Sơn Bắc hai năm liền giành Cúp vô địch, liệu năm nay họ có bảo toàn được thành tích trên? Nhất là trong mùa giải đáng nhớ khi các đàn anh của họ vừa lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vô địch futsal quốc gia.

Giải futsal Vô địch U20 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 18-8 đến 27-8, là sân chơi quan trọng dành cho các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để các tài năng futsal được thi đấu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, qua đó góp phần phát triển lực lượng kế cận cho futsal Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Thái Sơn Nam TPHCM Sài Gòn Titans Sahako Thái Sơn Bắc Life Sport An Phú Phân hạng Futsal Futsal Việt Nam

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