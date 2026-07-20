Thái Sơn Nam TPHCM kéo cuộc đua vô địch đến ngày bế mạc

Thắng thuyết phục Trẻ TPHCM với tỷ số 5-2 ở vòng 13 Giải futsal VĐQG 2026 vào chiều 20-7, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương khi duy trì khoảng cách 1 điểm với đội đầu bảng Thái Sơn Bắc.

Thái Sơn Nam TPHCM nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua vô địch đến vòng đấu cuối cùng. ẢNH: TÂM HÀ

Trước áp lực buộc phải thắng sau khi Thái Sơn Bắc vượt qua Sài Gòn Titans, đoàn quân của HLV Trần Văn Vũ nhập cuộc chủ động và sớm tạo thế áp đảo. Phút 12, Minh Mẫn đánh đầu mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, Trẻ TPHCM đáp trả gần như ngay lập tức khi Chi Bảo dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1.

Thái Sơn Nam TPHCM nhanh chóng lấy lại thế dẫn trước ở phút 16 sau pha phối hợp giữa Anh Duy và Tiến Hùng. Sang hiệp hai, Minh Thức tiếp tục đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn gỡ 2-2 cho Trẻ TPHCM ở phút 27. Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch được thể hiện đúng lúc khi Thịnh Phát lập công chỉ ít giây sau đó để tái lập lợi thế. Thanh Phong rồi Gia Hưng lần lượt ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng 5-2 cho Thái Sơn Nam TPHCM.

Ba điểm giành được giúp đội bóng thành phố có 33 điểm, tiếp tục bám sát Thái Sơn Bắc và giữ cuộc đua vô địch kéo dài đến ngày bế mạc. Dù quyền tự quyết vẫn thuộc về đại diện Hà Nội, khoảng cách mong manh đồng nghĩa mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra ở lượt trận cuối.

Ở vòng 13 trước đó một ngày, Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn Titans trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch. Sau hiệp một bế tắc, Đa Hải khai thông thế trận ở phút 18 trước khi Quang Nguyên và Quang Đại ghi thêm hai bàn ở phút cuối, mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng thủ đô.

Với 34 điểm sau 13 trận, Thái Sơn Bắc vẫn nắm lợi thế lớn khi chỉ còn gặp Tân Hiệp Hưng ở vòng cuối. Chỉ cần giành trọn 3 điểm, đội bóng này sẽ chấm dứt 16 năm chờ đợi để đăng quang. Trong khi đó, Thái Sơn Nam TPHCM buộc phải thắng trận của mình và chờ đối thủ sảy chân nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch.

HỮU THÀNH