Futsal Thái Sơn Nam TPHCM thắng Thái Sơn Bắc ở trận “siêu kinh điển”

Bị dồn vào thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương, đội chủ nhà Thái Sơn Nam TPHCM đã thắng Thái Sơn Bắc tỷ số sát nút 3-2 trong trận "siêu kinh điển" đầy kịch tính ở vòng 10 Giải futsal VĐQG 2026 diễn ra chiều 3-7.

Niềm vui của Trần Thái Huy khi ghi bàn thắng “vàng” cho Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Trước cuộc đối đầu, Thái Sơn Nam TPHCM kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc 4 điểm nên trận đấu được xem như bước ngoặt của cuộc đua vô địch. Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng chật kín khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động cho màn so tài giữa 2 thế lực hàng đầu futsal Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành trọn 3 điểm, Thái Sơn Nam TPHCM nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép. Phút 12, ngoại binh Italo Henrique khai thông thế bế tắc bằng cú vuốt bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Hai phút sau, Nguyễn Thạc Hiếu dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1 cho Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên, Italo tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi hoàn tất cú đúp ở phút 15, giúp đội chủ nhà khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 2-1.

Sau giờ nghỉ, Thái Sơn Bắc đẩy cao đội hình và tận dụng tốt cơ hội để gỡ hòa 2-2 ở phút 28 nhờ pha dứt điểm của Từ Minh Quang sau tình huống bóng bật ra từ nỗ lực cản phá của hàng thủ chủ nhà.

Bô đôi HLV trưởng Trần Văn Vũ cùng trợ lý Phạm Đức Hòa tiếp tục giữ mạch chiến thắng cùng Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 33 khi Mota nhận thẻ vàng thứ 2, khiến Thái Sơn Bắc phải chơi thiếu người. Dù không tận dụng được lợi thế hơn người, Thái Sơn Nam TPHCM vẫn tìm được bàn thắng quyết định ở phút 36. Trần Thái Huy xử lý khéo léo giữa vòng vây đối phương trước khi tung cú sút uy lực, nâng tỷ số 3-2.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những giây cuối khi Thái Sơn Bắc được hưởng quả đá phạt 10m sau lỗi tổng hợp thứ 6 của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Trọng Kiên không thể đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý, giúp Thái Sơn Nam TPHCM bảo toàn chiến thắng quý giá.

Ba điểm giành được giúp Thái Sơn Nam TPHCM thu hẹp khoảng cách với chính Thái Sơn Bắc xuống còn 1 điểm. Sau 10 vòng đấu, Thái Sơn Bắc vẫn dẫn đầu với 25 điểm, trong khi nhà đương kim vô địch bám sát phía sau với 24 điểm.

HỮU THÀNH