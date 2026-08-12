HLV tuyển futsal Thái Lan thừa nhận thất bại

HLV trưởng Đội tuyển futsal Thái Lan, Rakphol Sainetngam, vẫn tập trung vào những điểm tích cực dù đội bóng của ông mới vừa phải chấp nhận thất bại cay đắng khi chỉ đứng thứ 3 chung cuộc tại Continental Futsal Championship 2026 trên sân nhà!

HLV trưởng futsal Thái Lan (Ảnh: FB của futsal Thái Lan)

Continental Futsal Championship 2026 - Giải đấu futsal giao hữu chất lượng đã khép lại tại Thái Lan với rất nhiều điểm nhấn đáng chú ý: Khách mời đẳng cấp - tuyển Nga đăng quang ngôi vô địch, tuyển New Zealand từ chối thi đấu với tuyển Nga dù biết trước số đội tham gia thi đấu, tuyển Thái Lan chỉ xếp hạng 3 chung cuộc...

Với tuyển Thái Lan, dù đã từng vô địch Continental Futsal Championship 2 lần, trận thua thảm có tỷ số 1-7 trước tuyển Nga khiến họ phải ngậm ngùi xếp thứ 3, sau cả “kình địch” ở Đông Nam Á là Việt Nam. HLV Rakphol thẳng thắn thừa nhận thất bại của đội nhà khi trả lời phỏng vấn tổng kết giải đấu.

“Nếu nhìn vào toàn bộ giải đấu, chúng tôi đã chơi tốt trong khoảng 2 trận rưỡi, nhưng chắc chắn là trong trận đấu với Việt Nam, chúng tôi đã mắc một số sai lầm trong hiệp đấu thứ 2, và điều này phần nào ảnh hưởng đến sự tự tin của các cầu thủ trong trận đấu với Nga”, HLV kỳ cựu Rakphol đưa ra nhận định.

“Sau đó, chúng tôi cần xem xét lại - và sửa chữa những sai lầm. Mặc dù chúng tôi không đạt được kết quả như mong muốn ở giải đấu này, nhưng mà vẫn có những điều tốt đẹp, chẳng hạn như là cơ hội cho nhiều cầu thủ tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu”, vị HLV có biệt danh là Coach Hamee cho biết.

“Thêm vào đó, một số cầu thủ đã thể hiện các tiềm năng và trở thành một lựa chọn khác cho đội tuyển, tất cả đều sẽ có lợi cho việc chuẩn bị đội bóng cho lần tới”, Cựu HLV trưởng của tuyển futsal Malaysia vẫn tỏ ra khá là lạc quan sau kết quả thất bại tại giải đấu Continental Futsal Championship 2026.

Dưới sự dẫn dắt của Nhà cầm quân 46 tuổi (từ ngày 1-1-2026), Đội tuyển futsal Thái Lan thi đấu chưa quá thành công ở các giải đấu quốc tế và châu lục. Tại AFC Futsal Asian Cup, họ đứng đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng (trong đó có cả trận thắng tuyển futsal Việt Nam 1-0) và giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, họ đã phải dừng bước tuyển tuyển Iraq, khi để thua chung cuộc với tỷ số 2-4. Iraq sau đó lọt vào tứ kết và thúc thủ 2-4 trước Iran. Iran đã lên ngôi vô địch khi đánh bại tuyển Indonesia sau loạt luân lưu nghẹt thở, vì trước đó 2 đội hòa nhau 5-5 trong hiệp chính và cả hiệp phụ.

Thành tích này tệ hơn AFC Futsal Asian Cup 2024, nơi họ phiêu lưu đến tận trận đấu chung kết chống lại Iran (thua 1-4) sau khi loại hàng loạt đối thủ tên tuổi như là Iraq (thắng 3-2 tại tứ kết), Tajikistan (thắng 6-5 ở loạt luân lưu sau khi hòa nhau 3-3).

Còn tại giải vô địch futsal Đông Nam Á hồi tháng 4, Thái Lan đã giành ngôi vô địch lần thứ... 17 khi thắng tuyệt đối ở vòng đấu bảng, thắng tiếp Australia 4-3 ở bán kết và cuồi cùng đánh bại Indonesia 2-1 ở chung kết.

Đ.Hg.