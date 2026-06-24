Futsal Việt Nam đá giao hữu với Nga và Thái Lan

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã mời đội tuyển futsal Việt Nam cùng ba đội khách khác tham dự Giải futsal giao hữu quốc tế Continental Championship diễn ra vào đầu tháng 8 tới.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vào đầu tháng 8 tới. ẢNH: AFC

Continental Championship là giải futsal giao hữu quốc tế do FAT tổ chức thường niên 1-2 lần/năm, nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển futsal quốc gia Thái Lan cọ xát và nâng cao trình độ. Ở sân chơi truyền thống này, FAT mời nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới và châu Á tham dự. Đội tuyển futsal Việt Nam từng góp mặt ở giải đấu gần nhất vào năm 2022.

Sau bốn năm, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ trở lại Continental Championship. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 6-8 tại Nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi, địa điểm từng đăng cai các trận đấu futsal tại SEA Games 2025.

Trong số 5 đội tham dự, futsal Việt Nam có thứ hạng FIFA đứng thứ tư (hạng 22), xếp sau Nga (hạng 7), chủ nhà Thái Lan (hạng 11) và Afghanistan (hạng 21), đồng thời đứng trên New Zealand (hạng 48). Đây có thể xem là một kỳ World Cup thu nhỏ khi tất cả các đối thủ của Việt Nam đều từng góp mặt tại Futsal World Cup 2024.

Tại Continental Championship 2026, năm đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng chung cuộc. Trong đó, Việt Nam lần lượt gặp Nga (17 giờ, ngày 1-8), Thái Lan (20 giờ, ngày 2-8), Afghanistan (20 giờ, ngày 3-8) và New Zealand (17 giờ, ngày 5-8).

Thông qua giải đấu này, HLV Giustozzi sẽ chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến Indoor Games vào cuối năm, đồng thời xây dựng nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh suất dự Futsal World Cup 2028.

Trước đó, trong năm 2026, đội tuyển futsal Việt Nam đã tham dự hai giải quốc tế, với thành tích lọt vào tứ kết châu Á và giành hạng ba Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, sau khi Giải futsal VĐQG 2026 khép lại vào ngày 27-7, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại TPHCM để chuẩn bị cho Continental Championship 2026.

HỮU THÀNH