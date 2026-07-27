Lịch thi đấu giải giao hữu futsal vô địch châu lục 2026

Giải giao hữu vô địch futsal châu lục Thái Lan 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 5-8 tại Nonthaburi có sự tham dự của 5 đội tuyển, gồm: Nga (hạng 7 thế giới), Afghanistan (hạng 21), Việt Nam (hạng 22), New Zealand (hạng 48) và chủ nhà Thái Lan (hạng 11).

Theo điều lệ giải, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đội tuyển futsal Việt Nam gặp Nga ở trận ra quân (ngày 1-8), sau đó lần lượt gặp New Zealand (2-8), Afghanistan (3-8) và Thái Lan (5-8).

LÊ ANH