Đội tuyển futsal Việt Nam bất bại tại giải giao hữu châu lục 2026

Đoàn quân của HLV Giustozzi đã khép lại giải giao hữu vô địch châu lục – Thái Lan 2026 bằng màn ngược dòng để cầm hòa chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-3 ở lượt trận cuối vào tối 5-8, qua đó duy trì thành tích bất bại sau bốn trận đấu. Kết quả giúp đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu với 8 điểm nhưng đã thi đấu đủ 4 trận.

Đội tuyển futsal Việt Nam ngược dòng chia điểm đầy cảm xúc với đội chủ nhà Thái Lan.

Đến trước trận quyết định mang tính chất như tranh chung kết cùng đội chủ nhà, các cầu thủ Việt Nam đã có phong độ rất ấn tượng với chuỗi ba trận bất bại, lần lượt hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1. Trong khi đó Thái Lan thể sức mạnh qua các trận thắng ấn tượng, trong đó đã thắng đậm 6-0 trước New Zealand và 6-1 trước Afghanistan.

Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc không tốt và liên tục nhận hai vàn thua từ đầu trận. Phút thứ 2, Atippong tận dụng sai lầm trong đường chuyền của Trần Thái Huy để mở tỷ số cho Thái Lan. Chỉ bốn phút sau, Panut đoạt bóng thành công, vượt qua thủ môn Hồ Văn Ý trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 14, Panut tiếp tục ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, HLV Diego Raul Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm gia tăng sức ép. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nỗ lực của đội tuyển futsal Việt Nam được đền đáp ở phút 30 khi Châu Đoàn Phát khéo léo dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Phút 34, Từ Minh Quang tung cú sút quyết đoán, đưa tỷ số còn 2-3. Chỉ ba phút sau, tiếp tục với chiến thuật power-play, Nguyễn Đa Hải dứt điểm chính xác, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục để san bằng tỷ số 3-3.

Những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3 sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

Với kết quả này, đội tuyển futsal Việt Nam hoàn tất Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026 bằng thành tích bất bại, trong đó có hai trận hòa trước những đối thủ mạnh hơn là Nga và Thái Lan.

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