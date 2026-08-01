Đội tuyển futsal Việt Nam chia điểm cùng đội tuyển Nga

Siêu phẩm của Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2024 Nguyễn Thịnh Phát cùng một pha lập công của Thái Huy đã giúp đội tuyển Việt Nam cầm hòa đối thủ mạnh là đội tuyển Nga 2-2 ở trận ra quân tại giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan vào ngày 1-8.

Đội tuyển futsal Việt Nam giành 1 điểm ở trận ra quân trước đối thủ mạnh là đội tuyển Nga. Ảnh: futsal Thailand

Đội tuyển futsal Nga vốn vượt trội các cầu thủ Việt Nam về đẳng cấp và trình độ, nhưng đáng khen khi các các thủ Việt Nam tiếp cận trận đấu rất tốt, tạo thế trận cân bằng ở hiệp đấu đầu tiên. Ở vào thời điểm trên, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua trước vào phút thứ 10 từ pha lập công của Andrey Pavlov.

Giữ vững tâm lý tốt dù bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam đẩy nhanh tốc độ trận đấu và nỗ lực áp sát khung thành đối phương. Phút 24, những cố gắng của đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp từ pha phối hợp giữa bộ đôi đang thuộc biên chế CLB Thái Sơn Nam. Nhan Gia Hưng thực hiện pha đá phạt vừa tầm để Thịnh Phát dứt điểm bằng cú vô-lê chân trái đẳng cấp tung lưới đội tuyển Nga ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

Niềm vui của Thịnh Phát khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Nga chưa hết choáng váng đã nhận tiếp bàn thua thứ hai vào phút 26, lần này từ pha dứt điểm của Thái Huy. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi kéo dài không lâu. Phút 27, Aleksandr Pirogov tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển futsal Nga.

Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ cao, HLV Giustozzi đã vận dụng chiến thuật power-play để quyết giành chiến thắng. Nguyễn Thịnh Phát có ba tình huống dứt điểm thuận lợi nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, trong đó có 1 lần đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đối phương.

2-2 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Vào lúc 18 giờ ngày 2-8, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp đội tuyển futsal New Zealand.

QUỐC CƯỜNG