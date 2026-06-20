Quả bóng vàng futsal Trần Văn Vũ trở thành HLV trưởng Thái Sơn Nam TPHCM

Huyền thoại futsal Việt Nam Trần Văn Vũ được bầu Tú tin tưởng lựa chọn để chính thức dẫn dắt CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM từ giai đoạn lượt về của Giải futsal VĐQG 2026.

Huyền thoại futsal Việt Nam Trần Văn Vũ chính thức dẫn dắt Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

“Sự trở lại của một huyền thoại” là tiêu đề được fanpage Thái Sơn Nam TPHCM sử dụng để chào đón biểu tượng của đội bóng trở lại trong vai trò HLV trưởng.

Thực tế, việc Trần Văn Vũ tiếp quản vị trí mà người tiền nhiệm Nguyễn Tuấn Anh để lại đã nằm trong kế hoạch của bầu Tú từ trước. Trong giai đoạn chuẩn bị cũng như tham dự lượt đi Giải futsal VĐQG 2026, HLV Trần Văn Vũ dù đảm nhận vai trò trợ lý được trao toàn quyền quyết định về chuyên môn và nhân sự.

Việc bổ nhiệm nhà cầm quân có biệt danh Vũ “Đệ” cũng là cách bầu Tú gia tăng bản sắc cho ban huấn luyện. Bởi từ sự nghiệp cầu thủ đến khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông đều gắn bó trọn vẹn với đội futsal có đại bản doanh tại phường Chánh Hưng.

Tất nhiên, trong lần đầu tiên trực tiếp đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, Trần Văn Vũ khó tránh khỏi những thách thức. Sau giai đoạn lượt đi, Thái Sơn Nam TPHCM chỉ xếp thứ ba với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc 4 điểm. Để hỗ trợ Vũ “Đệ”, bầu Tú cũng bổ nhiệm một huyền thoại khác của futsal Việt Nam là Phạm Đức Hòa giữ vai trò trợ lý HLV.

Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023 Phạm Đức Hòa giữ vai trò trợ lý tại Thái Sơn Nam TPHCM

HLV Trần Văn Vũ sinh năm 1990 tại Đồng Xoài (Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Ông thi đấu cho Thái Sơn Nam TPHCM và đội tuyển futsal Việt Nam trong giai đoạn 2008-2023. Vũ “Đệ” là một trong ba cầu thủ Việt Nam, cùng với Phạm Đức Hòa và Nguyễn Minh Trí, vừa tham dự Futsal World Cup vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng futsal.

Hiện Trần Văn Vũ đang nắm giữ kỷ lục với ba lần đoạt Quả bóng vàng futsal Việt Nam, đồng thời là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là Cầu thủ futsal xuất sắc nhất Đông Nam Á. Trong sự nghiệp thi đấu, ông đã giành trọn bộ các danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý mà một cầu thủ futsal Việt Nam có thể đạt được.

Sau khi giải nghệ, Trần Văn Vũ chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng giữ vai trò trợ lý tại đội tuyển futsal nữ Việt Nam và góp công vào tấm HCV SEA Games 33, trước khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM.

HỮU THÀNH