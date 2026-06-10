Futsal Thái Sơn Bắc vô địch lượt đi giải quốc gia 2026

Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội khách Tân Hiệp Hưng TPHCM đã giúp Thái Sơn Bắc khép lại giai đoạn lượt đi Giải futsal VĐQG 2026 ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Thái Sơn Bắc vô địch lượt đi Giải futsal VĐQG 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Dù được đánh giá cao hơn ở trận đấu sớm vòng 7 diễn ra tối 9-6, Thái Sơn Bắc đã trải qua 20 phút đầu tiên không hề dễ dàng trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của Tân Hiệp Hưng. Thậm chí, đại diện đến từ TPHCM mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 8 nhưng Công Minh không thể tận dụng trong tình huống thuận lợi.

Bước ngoặt đến ở phút 11 khi Trần Quang Nguyên tận dụng thành công pha căng ngang từ đồng đội để mở tỷ số cho Thái Sơn Bắc. Tuy nhiên, Tân Hiệp Hưng cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 19 nhờ cú sút góc hẹp đầy bất ngờ của Ngọc Viết.

Sang hiệp hai, bản lĩnh và đẳng cấp của đội đầu bảng được thể hiện rõ nét. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Thạc Hiếu đưa Thái Sơn Bắc vượt lên dẫn 2-1 với cú dứt điểm đổi hướng khiến thủ môn đối phương bó tay. Khi Tân Hiệp Hưng dần sa sút về thể lực, Trịnh Công Đại tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha xoay người dứt điểm đẹp mắt ở phút 27, ấn định chiến thắng 3-1.

Với 19 điểm sau 7 vòng đấu không chỉ giúp Thái Sơn Bắc vô địch lượt đi mà còn tạo ra áp lực đáng kể lên Thái Sơn Nam TPHCM. Nhà đương kim vô địch hiện có 15 điểm và sẽ gặp CLB nhì bảng Sahako ở trận đấu muộn của vòng 7 vào ngày mai (10/6). Nếu không đạt kết quả thuận lợi, khoảng cách giữa Thái Sơn Nam TPHCM và đội đầu bảng sẽ tiếp tục bị nới rộng, qua đó khiến cuộc đua đến ngôi vương trở nên khó khăn hơn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh.

HỮU THÀNH