Futsal

Futsal Thái Sơn Nam TPHCM tìm lại cảm hứng chiến thắng

SGGPO

Chiều 5-6 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Thái Sơn Nam TPHCM đã có màn trình diễn bùng nổ khi vượt qua CLB Trẻ TPHCM tỷ số 7-1 thuộc vòng 6 Giải futsal VĐQG 2026, qua đó tìm lại niềm vui chiến thắng sau cú sảy chân đáng tiếc vào tuần trước.

Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH
Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

Trận hòa trước đội Sài Gòn ở vòng trước đã khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, chiến thắng của đội đầu bảng Thái Sơn Bắc một ngày trước đó đã giúp đối thủ nới rộng cách biệt lên 5 điểm, tạo thêm áp lực cho nhà đương kim vô địch trước cuộc đối đầu với các cầu thủ trẻ TPHCM.

Áp lực phần nào được thể hiện khi Thái Sơn Nam TPHCM bất ngờ để Nguyễn Chí Bảo ghi bàn mở tỷ số cho CLB Trẻ TPHCM sau 8 phút bóng lăn. Tuy nhiên, bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng giàu thành tích nhất futsal Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc.

Sau bàn thua, Thái Sơn Nam TPHCM nhanh chóng lấy lại thế trận, gia tăng sức ép và liên tiếp tìm thấy đường vào khung thành đối phương. Ngoại binh Italo Henrique tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Tiến Hùng và Huỳnh Văn Hoài cũng lần lượt ghi tên mình lên bảng tỷ số, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng đậm 7-1.

Ba điểm giành được không chỉ giúp Thái Sơn Nam TPHCM giải tỏa áp lực sau vòng đấu thất vọng mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch. Đội bóng thành phố hiện có 14 điểm, tiếp tục bám đuổi Thái Sơn Bắc khi khoảng cách được rút ngắn xuống còn 2 điểm, qua đó thắp lại hy vọng cạnh tranh ngôi đầu ở mùa giải năm nay.

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HỮU THÀNH

Từ khóa

Thái Sơn Nam TPHCM CLB trẻ TPHCM Nguyễn Chí Bảo Đội Sài Gòn Thái Sơn Bắc Nguyễn Thịnh Phát Châu Đoàn Phát Nguyễn Tiến Hùng Nguyễn Mạnh Dũng Futsal Việt Nam

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