Futsal Thái Sơn Bắc xây chắc ngôi đầu bảng

Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. ẢNH: TÂM HÀ

Sài Gòn vừa cầm chân đương kim vô địch Thái Sơn Nam TPHCM ở vòng đấu trước nên bước vào chuyến làm khách trên sân của Thái Sơn Bắc với sự tự tin rất lớn. Tuy nhiên, đội futsal đến từ Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch. Trước đối thủ đang có phong độ tốt, đoàn quân của HLV Costa Garcia nhập cuộc chủ động nhưng cũng phải chờ đến phút 14 mới khai thông thế bế tắc. Sau hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Công Đại bị thủ môn Xuân Hiệp cản phá, Trọng Kiên đã có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ ít giây sau, sai lầm của Thanh Tâm tạo điều kiện để Công Đại cướp bóng rồi tung cú sút trực diện nâng tỷ số lên 2-0. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Thanh Tâm đã chuộc lỗi bằng pha đệm bóng cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Sài Gòn.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Bắc tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 24, Trọng Kiên hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1. Bốn phút sau, Minh Quang tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ đội khách để ghi bàn thắng thứ tư cho đội chủ nhà.

Bị dẫn sâu, Sài Gòn buộc phải sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tạo khác biệt, họ lại liên tiếp nhận thêm bàn thua vào lưới trống. Thủ môn Văn Tú ghi dấu ấn bằng cú sút từ phần sân nhà nâng tỷ số lên 5-1 trước khi Minh Quang ấn định chiến thắng 6-1 ở phút cuối.

Ba điểm giành được giúp Thái Sơn Bắc vững vàng ở ngôi đầu với 16 điểm. Thầy trò HLV Costa Garcia hiện hơn 5 điểm so với đối thủ trực tiếp là Thái Sơn Nam TPHCM, dù thi đấu nhiều hơn một trận. Ngày mai (5-6), đến lượt Thái Sơn Nam TPHCM sẽ ra sân gặp đội trẻ TPHCM ở vòng 6.

HỮU THÀNH