Quả bóng vàng Nguyễn Minh Trí tái xuất futsal chuyên nghiệp

Hai tháng sau quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu vì chấn thương kéo dài, Quả bóng vàng futsal Việt Nam Nguyễn Minh Trí bất ngờ trở lại để khoác áo CLB cũ Thái Sơn Nam TPHCM ở giai đoạn lượt về Giải futsal VĐQG 2026.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ futsal cả nước. Chia sẻ với SGGPO chiều 1-6, Minh Trí cho biết: “Đội đang thiếu hụt nhân sự nên trợ lý HLV Trần Văn Vũ đã nhờ tôi quay lại hỗ trợ. Thầy Tú (Chủ tịch Trần Anh Tú - PV) cũng đồng ý và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể bắt nhịp trở lại với các bài tập của CLB”.

Cùng thời điểm, Thái Sơn Nam TPHCM cũng đăng tải thông báo trên fanpage chính thức, chào đón sự trở lại của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử CLB.

Sự tái xuất của Minh Trí diễn ra trong bối cảnh Thái Sơn Nam TPHCM đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải 2026. Sau 5 vòng tại Giải futsal VĐQG 2026, đội futsal của bầu Tú đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Thái Sơn Bắc và hiện rơi xuống vị trí thứ 3. Khó khăn càng chồng chất khi hai trụ cột quan trọng là ala Trần Nhật Trung và pivot Chu Văn Tiến lần lượt dính chấn thương dài hạn.

Thành thử, sự trở lại của Minh Trí được kỳ vọng sẽ giúp trợ lý HLV Trần Văn Vũ (người được cho nắm chuyên môn chính tại CLB) giải quyết phần nào bài toán nhân sự ở vị trí pivot. Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, kinh nghiệm thi đấu dày dạn của cựu tuyển thủ vẫn được xem là tài sản quý giá đối với Thái Sơn Nam TPHCM trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu.

Minh Trí đã trở lại tập luyện cùng CLB hơn một tuần tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Trong 2 tháng nghỉ đã qua, chân sút quê Long An cũng tích cực tham dự một số trận đấu "phủi" để rèn thể lực. Do chiếc áo số 8 quen thuộc trước đây đã thuộc về tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Quân, anh tạm thời sử dụng áo số 15 trong lần tái xuất này.

Nói về tình trạng sức khỏe hiện tại, Minh Trí vẫn giữ sự lạc quan và hài hước vốn có: “Chân của tôi đã đỡ rồi, chỉ sợ đá không nổi với tụi trẻ thôi”.

Nguyễn Minh Trí từ lâu đã được xem là một trong những huyền thoại của futsal Việt Nam. Anh cùng Trần Văn Vũ và Phạm Đức Hòa là ba cầu thủ hiếm hoi góp mặt trọn vẹn ở hai kỳ Futsal World Cup 2016 và 2021. Năm 2020, Minh Trí được vinh danh với danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, chân sút sinh năm 1996 đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Nên sự trở lại của Minh Trí không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn đối với Thái Sơn Nam TPHCM mà còn là cú hích tinh thần lớn với những người luôn mong muốn được chứng kiến một trong những biểu tượng của futsal nước nhà tiếp tục cống hiến trên sàn gỗ.

HỮU THÀNH