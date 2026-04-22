CLB nữ futsal Thái Sơn Nam TPHCM tuyển chọn tài năng

Nhằm từng bước bổ sung lực lượng cho CLB futsal nữ Thái Sơn Nam TPHCM, đội futsal hàng đầu của Việt Nam đã lên kế hoạch tuyển chọn tài năng trẻ với thời gian đăng ký từ nay đến giữa tháng 6-2026 trước khi tiến hành đợt tuyển chọn.

Thời gian đăng ký từ ngày 9-4 đến 14-6. Tham dự tuyển chọn lần này gồm các cầu thủ nằm trong lứa tuổi 17-22 tuổi (sinh năm 2004 – 2009) trên toàn quốc. Với những cầu thủ được chọn, trong lứa tuổi còn đi học, CLB sẽ tạo điều kiện cho học văn hóa.

Theo kế hoạch, ngày 15-6-2026 sẽ tiến hành tuyển chọn tại TPHCM. Dự kiến lấy 4 cầu thủ và 2 thủ môn (tùy trình độ chuyên môn). Ngày 18-6, các cầu thủ này sẽ tập theo cùng đội nữ Thái Sơn Nam TPHCM từ ngày 18-6 đến 22-6-2026. Đến ngày 26-4, Câu lạc bộ sẽ họp phụ huynh và ký hợp đồng với những em tốt nhất mà Ban huấn luyện chọn.

CLB futsal nữ Thái Sơn Nam TPHCM hiện đang là đội mạnh của làng futsal nữ Việt Nam với 4 lần liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch quốc gia và là nòng cốt cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa giành Huy chương vàng SEA Games 33.

Thành công của futsal nữ Việt Nam nói chung và của CLB Thái Sơn Nam TPHCM trong thời gian qua đã góp phần lan tỏa phong trào futsal nữ rộng rãi hơn. Chính điều đó đợt tuyển chọn lần này kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham dự và sẽ có được những nhân tố mới trong hành trình chuẩn bị cho tương lai.

QUỐC CƯỜNG