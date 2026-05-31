Tuyển thủ U23 Việt Nam giúp PVF-CAND thắp sáng hy vọng trụ hạng V-League

Tuyển thủ U23 Việt Nam Võ Anh Quân đóng góp một pha lập công trong chiến thắng 3-1 của PVF-CAND trước đội khách Hải Phòng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Các cầu thủ PVF-CAND thắp sáng lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Trước khi ra sân thi đấu vòng áp chót vào tối 31-5, PVF-CAND đứng cuối bảng xếp hạng với 18 điểm, nhưng chỉ kém 3 điểm so với vị trí an toàn do Becamex TPHCM nắm giữ. Chính vì vậy, thầy trò HLV Trần Tiến Đại bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao trước một Hải Phòng đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và không còn nhiều động lực về mặt thành tích.

Lợi thế đến với đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 3, Nguyễn Văn Dũng thực hiện quả tạt chính xác từ cánh trái để Joseph Mpande bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho PVF-CAND. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu hưng phấn và kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một. Trong khi đó, Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công nguy hiểm.

Đội khách có cơ hội đáng chú ý ở phút 25 khi Hồ Minh Dĩ dứt điểm trong khu vực 5m50, nhưng không thể tận dụng thành công. Đến cuối hiệp 1, PVF-CAND suýt nhân đôi cách biệt khi Nguyễn Xuân Bắc thoát xuống đối mặt, song không thắng được thủ môn Trần Văn Luân.

PVF-CAND đã cân bằng điểm số với hai đội xếp trên là Becamex TPHCM và Đà Nẵng.

Sau giờ nghỉ, PVF-CAND tiếp tục duy trì sức ép. Phút 50, Mamud xử lý kỹ thuật trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành Hải Phòng. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 64. Từ đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội, tuyển thủ U23 Việt Nam Anh Quân có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 12 phút sau, Hoàng Vũ Samson ghi dấu ấn bằng pha đi bóng đầy tự tin trong vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn được tung vào sân thay người Thanh Long, ghi bàn thắng thứ 3 cho PVF-CAND. Trước khi trận đấu khép lại, Luiz Antonio có pha lập công danh dự, khép lại thất bại 1-3 của Hải Phòng tại Hưng Yên.

Ba điểm giành được giúp PVF-CAND nâng tổng số điểm lên 21. Dù vẫn tạm xếp cuối bảng, thầy trò HLV Trần Tiến Đại đã cân bằng số điểm 21 với Becamex TPHCM và Đà Nẵng, qua đó khiến cuộc đua trụ hạng trở nên hấp dẫn hơn trong vòng cuối cùng.

Về phía Hải Phòng, thất bại này không ảnh hưởng nhiều đến vị trí chung cuộc của đội bóng đất Cảng khi họ đã sớm trụ hạng, nhưng cũng không còn cơ hội cạnh tranh nhóm dẫn đầu V-League.

HỮU THÀNH