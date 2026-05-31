Đà Nẵng thấp thỏm âu lo đua trụ hạng V-League đến vòng cuối

Quế Ngọc Hải cùng đồng đội chỉ có được kết quả hòa 0-0 trên sân của Hà Tĩnh thuộc vòng 25, qua đó bị đội cuối bảng bắt kịp điểm số trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Hà Tĩnh khiến Đà Nẵng tiếp tục đua trụ hạng V-League đến vòng cuối cùng. ẢNH: VPF

Trước giờ bóng lăn tối 31-5, Đà Nẵng có 20 điểm, nhiều hơn đội cuối bảng PVF-CAND 2 điểm nhưng chỉ kém vị trí an toàn do Becamex TPHCM nắm giữ đúng 1 điểm. Vì vậy, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ gặp bất lợi trong cuộc chiến ở lại V-League.

Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh không hề dễ dàng. Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin hơn và sớm kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên. Lê Viktor là cầu thủ tạo ra những tình huống đáng chú ý đầu tiên bên phía Hà Tĩnh, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách.

Sau quãng thời gian thăm dò, Hà Tĩnh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút 25. Từ pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải, bóng được đưa vào thuận lợi cho Atshimene trong vòng cấm. Tuy nhiên, ngoại binh của đội chủ nhà lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Những phút cuối hiệp một tiếp tục chứng kiến sức ép từ phía Hà Tĩnh. Phút 45, trong một tình huống tham gia tấn công từ quả phạt góc, trung vệ Helerson bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Đà Nẵng, khiến đội khách thoát khỏi bàn thua trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2 thế trận diễn ra cân bằng hơn khi Đà Nẵng bắt đầu đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn tạo ra tình huống đáng chú ý nhất ở phút 74. Tiền đạo Milan Makaric có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ Hà Tĩnh trước khi đối mặt thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Tuy nhiên, người gác đền của đội chủ nhà đã chơi xuất sắc để từ chối cơ hội ghi bàn rõ rệt của chân sút người Serbia.

Trong những phút cuối trận, Đà Nẵng gia tăng sức ép với hy vọng tìm kiếm bàn thắng quyết định. Dù vậy, hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hà Tĩnh đã đứng vững trước mọi đợt tấn công. Không bên nào tận dụng được cơ hội của mình và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này khiến cuộc đua trụ hạng tiếp tục trở nên khó lường. Đà Nẵng nâng tổng số điểm lên 21, bằng điểm với Becamex TPHCM và PVF-CAND. Nhờ nhỉnh hơn về chỉ số phụ, đội bóng sông Hàn tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, số phận của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn chưa nằm trong tay mình. Ở vòng đấu cuối cùng, ngay cả khi đánh bại Thanh Hóa, Đà Nẵng vẫn phải chờ kết quả từ các trận đấu của PVF-CAND và Becamex TPHCM để xác định khả năng trụ hạng.

Về phía Hà Tĩnh, trận hòa này không ảnh hưởng nhiều đến vị trí chung cuộc của đội bóng núi Hồng. Đoàn quân của HLV Phan Như Thuật đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng từ sớm nhưng cũng không còn cơ hội cạnh tranh các vị trí dẫn đầu.

HỮU THÀNH