Khoảng dừng cần thiết cho một chương mới

Quyết định đội tuyển bóng đá quốc gia (ĐTQG) Việt Nam sẽ không tập trung và thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 6-2026 (diễn ra từ ngày 1 đến 9-6) lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Giữa bối cảnh nhiều đối thủ trong khu vực Đông Nam Á đang tận dụng triệt để khoảng thời gian này để rèn quân, tích lũy điểm số, thì bước đi của bóng đá Việt Nam mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Sự vắng mặt này đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận đánh rơi cơ hội cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng thế giới qua tối đa hai trận giao hữu quốc tế. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên đội tuyển quốc gia bỏ lỡ loạt trận này, khi trước đó đội cũng từng vắng mặt ở các đợt FIFA Days tháng 6 và tháng 9-2025.

Nhường đường cho V-League

Trước hết, nhìn từ lăng kính thực tế của lịch thi đấu quốc nội, việc hủy đợt tập trung tháng 6 là giải pháp bắt buộc để tháo gỡ thế kẹt cho V-League 2025-2026. Mùa giải năm nay vốn đã nhiều lần bị “cắt vụn” bởi các đợt tập trung của ĐTQG (vòng loại Asian Cup), đội tuyển U23 (SEA Games 2025, vòng chung kết U23 châu Á 2026), bên cạnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Cụ thể, khung thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 trùng với hai vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất quốc gia (ngày 31-5 và 7-6) và đặc biệt là vòng cuối của V-League – thời điểm quyết định suất trụ hạng. Ngay sau đó, ngày 15-6 là trận chung kết Cúp Quốc gia. Việc rút quân khỏi các CLB vào đúng thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này sẽ gây xáo trộn nghiêm trọng đến thành tích, quyền lợi của các đội bóng và làm mất đi sự công bằng vốn có của giải đấu.

Thêm vào đó, ngay sau những ngày FIFA Days, các cầu thủ sẽ phải trở về CLB để đá bù những trận đấu bị hoãn, tạo ra một lịch trình "chồng chéo" gây quá tải về thể lực. Vì vậy, việc không tập trung là một sự nhường bước cần thiết, thể hiện sự tôn trọng của VFF và HLV Kim Sang-sik đối với hệ thống giải đấu nội địa – nền tảng nuôi dưỡng tài năng cho đội tuyển.

Ngoài ra, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11-6 tại Bắc Mỹ. Việc để giải đấu trong nước kéo dài trùng vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ làm giảm hiệu ứng truyền thông mà còn tác động rất thực tế đến khán giả và công tác quảng bá thương hiệu.

"Tam giác" vàng và bài toán thời gian

Tuy nhiên, dừng lại ở lý do lịch thi đấu là chưa đủ. Cái gốc của câu chuyện nằm ở một thực tế chiến lược: ĐTVN đang ở giai đoạn cần tái cấu trúc đội tuyển, nói đúng hơn là đang ở trong một giai đoạn chuyển giao vô cùng nhạy cảm, nơi HLV Kim Sang-sik nỗ lực tìm kiếm sự hòa hợp giữa 3 yếu tố cầu thủ: sức trẻ nhiệt huyết đầy khát khao của các tài năng mới, bản lĩnh dày dặn của nhóm cựu binh trụ cột, và luồng sinh khí mới từ các ngoại binh nhập tịch đang tăng số lượng khá nhiều.

Việc lắp ghép ba mảnh ghép mang những đặc tính, hệ tư duy và ngôn ngữ bóng đá khác biệt thành một khối thống nhất giàu bản sắc là một bài toán vô cùng phức tạp. Nó đòi hỏi một khoảng thời gian đủ dài, sự chuẩn bị tập trung chuyên sâu để xây dựng chiến thuật một cách bài bản, thay vì những đợt tập trung chớp nhoáng kéo dài chưa đầy mười ngày ở FIFA Days vốn chỉ đủ để đá vài trận giao hữu mang tính thử nghiệm bề nổi. Nếu không có thời gian thẩm thấu chiến thuật sâu sắc, đội tuyển rất dễ rơi vào vết xe đổ trở thành một tập hợp của những cá nhân rời rạc, thiếu tính liên kết chặt chẽ trên sân cỏ.

Chính vì vậy, lộ trình thay thế bằng chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc vào đầu tháng 7 mới là chiếc chìa khóa thực sự cho bài toán xây dựng chiều sâu. Dự kiến vào ngày 2-7, toàn đội sẽ sang thành phố Incheon rèn quân trong gần hai tuần trước khi trở về nước vào ngày 14-7. Với 3 trận giao hữu dự kiến tại đây, HLV Kim Sang-sik sẽ có đủ không gian để triển khai các giáo án chuyên sâu, thử nghiệm nhân tố mới và nhào nặn bộ khung nhân sự một cách toàn diện.

Hàn Quốc vốn là địa điểm tập huấn vô cùng quen thuộc của các đội tuyển bóng đá Việt Nam suốt 10 năm qua. Trong quá khứ, ĐTVN từng hai lần tập huấn thành công trước khi vô địch Đông Nam Á 2 lần gần nhất, tại Paju năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, rồi ở Gyeongju năm 2024 thời HLV Kim Sang-sik. Dù từng có những hoài nghi về việc rèn quân dưới điều kiện thời tiết lạnh, nhưng chức vô địch đầy thuyết phục trước Thái Lan vào năm 2024 đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội của phương án này.

Cuối cùng là lịch thi đấu trong thời gian tới của ĐTVN rất dày. Sau ASEAN Cup sẽ là FIFA ASEAN Cup và kế tiếp dự kiến sẽ là Asian Cup 2027. Tính sơ sơ, tổng số trận phải đá trước khi sang Saudi Arabia dự cúp châu Á đã lên con số 10 cho khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026. Mục tiêu lớn nhất của ĐTVN là Asian Cup 2027 và điều chúng ta cần lúc này là xây dựng một bộ khung mới, mạnh, đủ cạnh tranh ở tầm châu lục.

HỒ VIỆT