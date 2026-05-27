Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có thể hạ màn trước 1 vòng

Sau khi Thanh Niên TPHCM trở thành CLB duy nhất phải xuống hạng, Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 vẫn còn cuộc đua vô địch cũng như cạnh tranh tấm huy chương đồng.

Cuộc đua vô địch tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có thể hạ màn vào tuần này. ẢNH: VPF

Nhưng có lẽ, cuộc đua đến danh hiệu cùng suất thăng hạng V-League trực tiếp duy nhất sẽ ngã ngũ vào chiều thứ bảy tới (30-5), khi vòng áp chót diễn ra đồng loạt với 6 cặp đấu. Trên sân Đồng Xoài, đội đầu bảng Đồng Nai chỉ cần hòa Long An là sẽ chính thức đăng quang sớm một vòng đấu.

Trước vòng 21, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đang có 47 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm. Ở vòng này, Bắc Ninh sẽ làm khách trên sân của Quy Nhơn United - đội bóng buộc phải giành 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng đoạt huy chương đồng.

Bắc Ninh không chỉ phải thắng mà còn phải chờ Đồng Nai sẩy chân trước Long An. Tuy nhiên, khả năng Đồng Nai thất bại bị đánh giá rất thấp, gần như không thể xảy ra. Long An chỉ giành được 3 trận hòa trong 10 chuyến làm khách từ đầu mùa. Thậm chí, động lực thi đấu của thầy trò HLV Trịnh Văn Hậu cũng bị đặt dấu hỏi sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Đồng Nai dù không có sự phục vụ của HLV Nguyễn Việt Thắng và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều trong khâu chuẩn bị. Người hâm mộ địa phương đã lên kế hoạch tổ chức màn ăn mừng lớn để chào đón tên Đồng Nai trở lại V-League sau 11 năm chờ đợi. Do Đồng Nai ở vòng cuối sẽ làm khách tại Phú Thọ, nên thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mang quyết tâm cao để có thể đăng quang ngay trên sân nhà. Ban tổ chức giải cũng chuẩn bị phương án trao cúp và huy chương vàng nếu Đồng Nai vô địch ngay vòng này.

Quy Nhơn United nuôi hy vọng trong cuộc đua giành huy chương đồng

Trong khi đó, Bắc Ninh sẽ nỗ lực giành kết quả tích cực trên sân Quy Nhơn. Dẫu vậy, thầy trò HLV Paulo Foiani nên sớm tính toán cho trận play-off thăng hạng vào ngày 12-6. Theo điều lệ, đội á quân Giải hạng Nhất quốc gia sẽ đá play-off với CLB xếp thứ 13 V-League để tranh suất cuối cùng dự V-League 2026-2027. Với khoảng cách lên tới 10 điểm nhiều hơn đội đứng thứ ba là Quy Nhơn United, đồng thời khó tạo nên màn ngược dòng trước Đồng Nai, gần như chắc chắn Bắc Ninh sẽ khép lại mùa giải ở vị trí á quân.

Trong khi đó, cuộc đua giành huy chương đồng giữa Quy Nhơn United và CLB TPHCM đang diễn ra hấp dẫn. Hai đội cùng có 32 điểm, nhưng Quy Nhơn United tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Tuy nhiên, bảng xếp hạng chung cuộc lại xét thành tích đối đầu, nên CLB TPHCM mới là đội chiếm ưu thế.

Ở vòng này, CLB TPHCM có cơ hội lớn khi chỉ phải gặp Thanh Niên TPHCM - đội đã chính thức xuống hạng. Nếu giành chiến thắng, đồng thời Quy Nhơn United thất bại trước Bắc Ninh, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ chắc chắn cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Tin liên quan Đội Thanh Niên TPHCM thua 0-8 trong ngày rớt hạng Nhì

HỮU THÀNH