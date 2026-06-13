Xác định hai trọng tài nước ngoài điều hành trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Công ty VPF vừa công bố danh sách trọng tài điều hành trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 vào ngày 14-6, đó cũng là trận đấu khép lại mùa giải. Qua trọng tài chính và trọng tài điều hành phòng VAR đều là người Singapore.

Hai trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari và Trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe.

Cụ thể, Trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari sẽ là Trọng tài chính và Trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe sẽ điều hành phòng VAR. Cả hai trọng tài này đều không xa lạ với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi vừa tham gia điều hành trận đấu Play-off 2025-2026.

Theo đánh giá của công ty VPV, ở trận đấu này, hai trọng tài phối hợp rất tốt. Trong đó có quyết định tham khảo VAR và mang về tình huống 11m trong hiệp 1 cho CLB Bắc Ninh.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026 giữa hai CLB Ninh Bình và CLB Công an TPHCM diễn ra lúc 18g00 ngày 14-6-2026 dự báo vô cùng căng thẳng, hấp dẫn, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Cả hai đều thể hiện sức mạnh và phong tốt ở vòng bán kết khi Ninh Bình thắng TC Viettel 4-1 trên sân nhà, còn Công an TPHCM thắng Nam Định 4-2 ngay trên sân Thiên Trường.

QUỐC CƯỜNG