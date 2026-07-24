Khai mạc VCK Giải bóng đá Nhi Đồng (U11) Toàn quốc 2026

Chiều 24-7, lễ khai mạc và những trận cầu hấp dẫn đầu tiên của VCK Giải bóng đá Nhi Đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm đến các đội tham dự vòng chung kết.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức (BTC) giải; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức giải; ông Trần Hồng Tiến – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh ý nghĩa cùng vai trò cốt lõi của sân chơi U11 Toàn quốc trong suốt hành trình 29 năm qua. Đây chính là cái nôi phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng cho nền bóng đá nước nhà như Quang Hải, Duy Mạnh, Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang…

Toàn cảnh lễ khai mạc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận khai mạc, trận tâm điểm giữa chủ nhà U11 Đắk Lắk và U11 Phú Thọ đã diễn ra vô cùng nghẹt thở. Những "chú Voi con Bản Đôn" sớm thể hiện quyết tâm nhưng tinh thần kiên cường của đội khách đã buộc hai bên phải chia điểm với tỷ số hòa kịch tính 4-4.

Trước đó trong loạt trận buổi sáng tại bảng C và D, các ứng viên cũng đã phô diễn sức mạnh vượt trội:

Tại bảng C, đội U11 Hải Phòng thắng U11 Thuận An TPHCM với tỷ số 2-0. Trong khi đó, U11 HYS khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng đậm đà 6-1 trước U11 Đồng Tháp.

Ở bảng D, đội U11 HA.GL có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U11 Thái Nguyên 2-0. Ở trận đấu còn lại, U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm thuyết phục trước U11 Navy Đức Nhuận TPHCM với tỷ số 3-0.

Các trận vòng bảng và vòng knock-out đầy kịch tính của giải sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk và kéo dài cho đến hết ngày 5-8 tới đây.

LÊ ANH