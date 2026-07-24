Thái Lan khởi đầu hành trình giành lại ngôi vương ASEAN Cup

Đội tuyển Thái Lan tập buổi đầu tiên tại Lào. ẢNH: FAT

Thái Lan có mặt tại thủ đô Viêng Chăn hôm 23-7 để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân sau đó 2 ngày. Đội hình của “Voi chiến” lần này trải qua quá trình chuyển giao, khi hơn một nửa trong số 25 cầu thủ được triệu tập chưa từng góp mặt tại ASEAN Cup. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của HLV Hudson trên cương vị thuyền trưởng tuyển Thái Lan. Khi báo cáo với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam, chiến lược gia này chỉ đặt mục tiêu "cố gắng hết sức và đi sâu nhất có thể".

Dù lực lượng không phải mạnh nhất, Thái Lan vẫn sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Bộ ba của Buriram United gồm thủ môn Chatchai Bootprom, trung vệ Pansa Hemviboon và hậu vệ Narubadin Weerawatnodom được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu sau khi cùng CLB chủ quản bảo vệ thành công danh hiệu Cúp các CLB Đông Nam Á.

Trong ngày đặt chân đến Lào, HLV Hudson cho biết ưu tiên lớn nhất là giúp các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập sau thời gian hội quân ngắn. Theo ông, toàn đội vừa tập trung xây dựng lối chơi chung, vừa cải thiện nền tảng thể lực do các cầu thủ đến từ nhiều CLB với giáo án chuẩn bị trước mùa giải khác nhau. Nhà cầm quân người Mỹ chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với tất cả các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ và các gương mặt mới. Mục tiêu trước mắt là giành chiến thắng trước Lào, sau đó tiếp tục cải thiện màn trình diễn qua từng trận đấu".

Dù có những biến động về mặt nhân sự, nhưng Thái Lan nếu đá đúng sức thì khó vuột một trong 2 tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, Lào cũng bước vào giai đoạn mới dưới thời HLV Vladica Grujic. Chiến lược gia người Serbia từng làm trợ lý tại tuyển Lào năm 2011 và được kỳ vọng giúp đội bóng cải thiện thành tích. Tuy nhiên, lịch sử đang không đứng về phía đội chủ nhà khi Lào chưa từng vượt qua vòng bảng ASEAN Cup và chiến thắng gần nhất của họ tại giải đã cách đây 22 năm, sau trận thắng Campuchia 2-1 vào năm 2004.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Malaysia sẽ làm khách trước Myanmar trong trận ra mắt của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, người trở lại dẫn dắt "Hổ Mã Lai" sau khi Peter Cklamovski rời ghế. Tan Cheng Hoe từng đưa Malaysia vào chung kết ASEAN Cup 2018 và là trợ lý trong hành trình vô địch năm 2010.

Trong khi đó, Myanmar cũng mở ra chương mới cùng HLV Jorn Andersen. Nhà cầm quân người Na Uy được kỳ vọng giúp đội tuyển trở lại vòng đấu loại lần đầu tiên kể từ năm 2016 bằng lối chơi giàu năng lượng và kỷ luật. Đội còn lại của bảng B là Philippines sẽ ra quân ngày 28-7 trên sân nhà gặp Myanmar. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carles Cuadrat, Philippines đặt mục tiêu góp mặt ở bán kết lần thứ hai liên tiếp.

HỮU THÀNH