HLV Kim Sang-sik: “Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn trận lượt đi với Malaysia"

Trước trận tái đấu cùng Malaysia vào tối 19-8, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ khắc phục những khiếm khuyết để tiếp tục đạt kết quả tốt và mang đến diện mạo mới hơn lượt đi

HLV Kim Sang-sik tại buổi họp báo trưa 18-8

Ông Kim phát biểu tại buổi họp báo trưa 18-8: "Tôi biết là có nhận định cho rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách có phong độ tốt hơn trên sân nhà. Ở sân khách chúng tôi ghi tới 12 bàn, sân nhà chỉ 3 bàn. Thực tế khi ra sân, đội tuyển luôn đá hết mình, quyết giành chiến thắng mọi trận. Nhưng đôi khi kết quả không như ý. Trận ngày mai chúng tôi cố gắng mang đến kết quả thật tốt trên sân nhà. Tuyển Việt Nam khắc phục và mang đến diện mạo khác ở lượt về".

Ở cuộc so tài hôm 16-8, các pha phản công chồng biên của Malaysia đã gây không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi hai cầu thủ chạy biên nhiều thời điểm không đánh chặn tốt “hỏa lực” của đội chủ nhà từ miếng đánh này.

Ông Kim nói: “Trong trận đấu lượt đi với Malaysia, chúng tôi gặp khó bởi lối chơi tấn công biên của đối thủ. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần cải thiện thông qua những buổi phân tích và buổi tập chiều 18-8. Về khâu tấn công, chúng tôi cố gắng tập trung thực hiện nhiều phương án hơn nữa, trong đó có hai bên cánh, tập trung để tạo ra một trận đấu thật tốt".

Cuộc chiến ở khu trung tuyến sẽ quyết liệt không kém khi đội tuyển Việt Nam và Malaysia tái đấu vào tối 19-8. Ảnh: ANH KHOA

Trả lời câu hỏi từ phóng viên người Hàn Quốc về sự quan tâm của CĐV nước này dành cho đội tuyển Việt Nam, ông Kim gửi lời cảm ơn khi người hâm mộ Hàn Quốc đã và đang quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Ông Kim nói thêm: "Tôi muốn thông tin đến các fan Hàn Quốc là tôi thường xuyên chia sẻ với các cầu thủ rằng: 'Chúng ta là một đội bóng đoàn kết'. Khi chúng ta thi đấu thì sẽ luôn xuất hiện 11 cầu thủ trên cùng một khung hình, cùng trên màn hình tivi".

QUỐC CƯỜNG