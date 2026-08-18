HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia): “Chúng tôi vẫn còn 90 phút để lật ngược tình thế”

Dù hứng chịu thất bại 0-2 ở trận lượt đi, nhưng HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe vẫn tự tin cho rằng các học trò sẽ làm nên chuyện trong cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam vào tối 19-8.

HLV Tan Cheng Hoe. Ảnh: MINH HOÀNG

Mở đầu phần trả lời tại buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 18-8, ông Tan Cheng Hoe nói: “Đội tuyển Malaysia đã thua 0-2 ở trận lượt đi, nhưng chúng tôi đến đây với sự tự tin. Chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước và toàn đội vẫn giữ niềm tin, sự tự tin để thách thức kết quả này. Tất nhiên chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn hơn khi được chơi trên sân nhà với khoảng cách 2 bàn làm vốn. Tôi tin chắc các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng để thi đấu và thách thức đối thủ trong trận đấu ngày mai".

Ông Tan thừa nhận các thống kê cho thấy đội tuyển Malaysia gặp bất lợi trước đội tuyển Việt Nam, nhưng không vì thế mà đội chùn chân.

Ông nói: “Trong bóng đá, đôi khi bạn phải bước vào sân với niềm tin rằng mình có thể thay đổi kết quả. Tất nhiên chúng tôi vẫn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi họ có thành tích rất tốt dưới thời HLV Park Hang-seo và đang sở hữu chuỗi 20 trận bất bại trên sân nhà".

Malaysia bất lợi về tỷ số khi để thua 0-2 ở trận lượt đi. Ảnh: ANH KHOA

HLV trưởng đội tuyển Malaysia cũng cho biết, tất cả những con số thống kê hay kỷ lục đó lại càng tạo thêm động lực và sự tự tin đối với đội tuyển Malaysia. "Dù biết ngày mai khán đài sẽ phủ kín khán giả chủ nhà để ủng hộ đội tuyển Việt Nam, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết sức, chuẩn bị tốt nhất và phân tích kỹ lối chơi của mình. Chúng tôi không hề gặp áp lực vì tình thế hiện tại, toàn đội giải tỏa áp lực để tận hưởng thời khắc này, nhất là khi đây là trận bán kết lượt về trên sân khách. Điều đó mang lại động lực lớn”, ông Tan Cheng Hoe phát biểu.

HLV kỳ cựu của bóng đá Malaysia cũng khẳng định, là một HLV, ông không thể chỉ nhìn vào những kỷ lục trong quá khứ, mà phải vượt qua thách thức lịch sử để giành kết quả tích cực.

QUỐC CƯỜNG