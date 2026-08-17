Đội tuyển Việt Nam có 1 ngày chuẩn bị cho trận lượt về

Chiều 17-8, đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam về đến Hà Nội vào chiều 17-8. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trận thắng 2-0 ở lượt đi giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế quan trọng trước trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Ở trận đấu ấy, Xuân Son là tác giả bàn mở tỷ số 1-0 vào cuối hiệp 1. Bàn còn lại đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Faris (Malaysia) trong hiệp hai.

Mất nhiều sức để di chuyển về nước chỉ một ngày sau trận đấu nên khi về đến Hà Nội, ưu tiên của đội tuyển là phục hồi thể trạng. Các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập tiếp theo.

Thủ môn Lê Giang thi đấu nổi bật ở trận lượt đi

Theo kế hoạch, chiều 18-8, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập phục hồi trên sân vận động Mỹ Đình. Đây cũng là buổi tập duy nhất chuẩn bị cho trận bán kết lượt về. HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát những vấn đề về chuyên môn, đồng thời hoàn thiện phương án chiến thuật cho cuộc đối đầu với Malaysia.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình.

LÊ ANH