Chung kết trong mơ của bóng đá nam ASIAD 20

Hai nền bóng đá hàng đầu châu Á sẽ gặp nhau trong trận đấu quyết định tấm HCV bóng đá nam ASIAD 20. Với Hàn Quốc là cơ hội lập nên kỷ lục chưa từng có, còn chủ nhà Nhật Bản muốn có màn phục hận ngọt ngào trước đối thủ nhiều duyên nợ.

U23 Hàn Quốc trong trận thắng U23 Việt Nam ở vòng tứ kết. Ảnh: Vietcontent

Trận chung kết bóng đá nam ASIAD 20 tối 3-10 tại Toyota Stadium đưa Nhật Bản và Hàn Quốc vào một cuộc đối đầu quen thuộc nhưng chưa bao giờ thiếu sức nóng. Hai đội từng gặp nhau ở chung kết ASIAD 2018 và 2022, với phần thắng đều thuộc về Hàn Quốc. Lần này, Nhật Bản có lợi thế sân nhà và thêm động lực chấm dứt chuỗi thất bại trước đối thủ trong những trận tranh HCV.

Hàn Quốc tiến vào chung kết sau chiến thắng 2-1 trước Trung Quốc ở bán kết. Bị dẫn trước, đội bóng của HLV Lee Min-sung vẫn thể hiện bản lĩnh khi Lee Young-jun gỡ hòa trước khi Bae Jun-ho ghi bàn quyết định ở phút 82. Kết quả ấy đưa Hàn Quốc vào trận chung kết ASIAD lần thứ tư liên tiếp và đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên giành 4 HCV bóng đá nam liên tiếp tại đấu trường này.

Con đường của Nhật Bản gian nan hơn. Đội chủ nhà bị Uzbekistan dẫn trước từ sớm ở bán kết và phải chờ đến phút 88 mới có bàn gỡ của Sena Ishibashi. Sau 120 phút hòa 1-1, Nhật Bản thắng nghẹt thở 9-8 trong loạt luân lưu để giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

Nếu Hàn Quốc sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội đã thống trị bóng đá nam ASIAD suốt nhiều kỳ gần đây, Nhật Bản lại mang tới sức trẻ, tốc độ cùng lợi thế từ khán đài. Chủ nhà cũng bước vào giải với lực lượng trẻ hơn, hướng tới quá trình chuẩn bị dài hạn cho Olympic, trong khi Hàn Quốc sử dụng đội hình U23 theo quy định của giải.

Vì thế, trận chung kết tại Toyota Stadium không đơn thuần là cuộc tranh HCV. Với Hàn Quốc, chiến thắng sẽ hoàn tất một cột mốc lịch sử. Với Nhật Bản, đây là cơ hội chấm dứt hai lần liên tiếp đứng sau chính đối thủ này trên bục nhận huy chương.

Sau hành trình kéo dài gần ba tuần, bóng đá nam ASIAD 20 sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu xứng đáng nhất: Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đối thủ hiểu nhau quá rõ, cùng bước vào 90 phút cuối với chỉ một mục tiêu là tấm HCV.

KHÁNH VÂN