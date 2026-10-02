HLV Trần Minh Chiến: Ông Kim Sang-sik và bài toán tâm lý

Sự hưng phấn sẽ sớm trở lại với thầy trò HLV Kim Sang-sik sau trận đấu với Pakistan?

Cửa đi tranh hạng ba của tuyển Việt Nam khá rộng, miễn là không thua Pakistan là đạt yêu cầu. Nhưng từ sau trận thua Thái Lan thì mọi thứ vẫn khó lường với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Điều đáng lo lúc này là tinh thần thi đấu. Dù rằng thời điểm hiện nay thực lực của đội tuyển Việt Nam không mạnh, trong khi các đối thủ đều trang bị đội hình tốt nhất, mạnh hơn hẳn so với ASEAN Cup vừa qua. Nhưng ít nhiều dư chấn tâm lý từ trận thua Thái Lan là khó tránh, và đó sẽ là ưu tiên hàng đầu mà tôi nghĩ ông Kim và các cộng sự phải tập trung nhiều trong lúc này.

Gặp Pakistan, HLV Kim Sang-sik ắt hẳn sẽ có những tính toán về mặt lực lượng, vừa đảm bảo có điểm ở trận này và cũng giữ lực lượng tốt nhất cho trận tranh hạng ba. Hàng công trận này tôi nghĩ sẽ trở lại với bộ ba Đình Bắc, Hoàng Hên và Hai Long bởi thực lực hiện tại xem ra không có phương án tốt hơn. Tài Lộc vẫn là vị trí dự phòng cho hiệp hai. Hai Long hay Minh Hoàng đá chính mới là vị trí khó chọn lựa trong lúc này.

Trong khi việc bó Quang Vinh vào trong như trận gặp Thái Lan để tăng sức mạnh trục giữa, nhưng khá mạo hiểm. Hoàng Đức đã bình phục chấn thương, đó là tin vui với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nếu có đủ cặp Hoàng Đức – Thành Long bên trong thì sẽ an tâm trả Quang Vinh về với hành lang trái, phía đối diện là Tiến Anh.

Khả năng Trung Kiên sẽ có cơ hội ra sân ở trận gặp Pakistan

Vị trí mà nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán thay đổi là trong khung thành. Trung Kiên hoặc Văn Việt sẽ có cơ hội bắt chính ở trận đấu được xem như “bản lề” này. Tôi thiên về Trung Kiên bởi kinh nghiệm quốc tế của cầu thủ này. Lê Giang sẽ có trận nghỉ thả lỏng cần thiết trước cuộc “đánh lớn” ở trận tranh hạng ba.

Đội hình dự kiến: Đình Bắc – Hai Long – Hoàng Hên Quang Vinh – Thành Long – Hoàng Đức – Tiến Anh Xuân Mạnh – Việt Anh – Nhật Minh Trung Kiên

TRẦN MINH CHIẾN