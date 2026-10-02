Malaysia yêu cầu FIFA làm rõ việc điều chỉnh bù giờ trận Indonesia - Bangladesh

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đề nghị FIFA giải thích rõ việc tổ trọng tài điều chỉnh thời gian bù giờ từ 2 phút lên 7 phút trong trận Indonesia thắng Bangladesh tỷ số 9-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ Indonesia lẫn Bangladesh xô xát nhau vào cuối và sau trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Trong thông cáo phát đi sau khi bảng A khép lại, FAM cho biết họ nghiêm túc quan tâm đến sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) tối 1-10.

“Thời gian bù giờ hiệp 2 ban đầu được trọng tài thứ 4 thông báo là 2 phút. Tuy nhiên, thời gian này sau đó được điều chỉnh thành 7 phút. FAM cho rằng việc quản lý thời gian thi đấu chính xác và nhất quán là yếu tố quan trọng trong công tác điều hành trận đấu, cũng như tính minh bạch và công bằng của giải đấu. FAM sẽ đề nghị FIFA làm rõ cơ sở, quy trình và những tình huống dẫn đến sự thay đổi trên”, FAM nêu trong thông cáo.

FAM đồng thời đề nghị FIFA xem xét toàn bộ tình huống và giải thích cụ thể quy trình mà tổ trọng tài đã áp dụng, bao gồm cơ sở của việc điều chỉnh thời gian bù giờ.

Sự việc đặc biệt được chú ý bởi trận Indonesia - Bangladesh có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Ở thời điểm phút 90, Indonesia đang dẫn Bangladesh 7-1. Trọng tài thứ 4 giơ bảng thông báo 2 phút bù giờ. Tuy nhiên, thời gian này được điều chỉnh lên 7 phút và thông tin trên sóng truyền hình cũng thay đổi tương ứng. Trong khoảng thời gian bù giờ được cộng thêm, Indonesia ghi thêm 2 bàn, trong khi Bangladesh có thêm 1 bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 9-2 cho đội chủ nhà.

Trọng tài Nasrullo Kabirov (Tajikistan) có một số quyết định được FAM lẫn tuyển Bangladesh cho là khó hiểu. ẢNH: TÂM HÀ

Cùng thời điểm, Malaysia đánh bại Singapore 6-0 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Kết quả này khiến Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm, cùng hiệu số (+9). Indonesia giành ngôi đầu bảng nhờ ghi được 11 bàn, nhiều hơn Malaysia 2 bàn. Nhờ đó, đội chủ nhà giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan, trong khi Malaysia xuống chơi trận tranh hạng 3.

FAM khẳng định yêu cầu gửi FIFA không nhằm phản đối kết quả trận đấu hay phủ nhận thành tích của bất kỳ đội bóng nào. Đơn vị muốn có lời giải thích chính thức về quy trình điều hành trận đấu, nhằm bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định.

Không chỉ Malaysia mà các thành viên tuyển Bangladesh bức xúc với cách điều hành của tổ trọng tài. Sau trận đấu tại Gelora Bung Karno, ban huấn luyện Bangladesh đã tiến vào khu vực tổ trọng tài do ông Nasrullo Kabirov (Tajikistan) điều khiển để phản ứng. Một số cầu thủ Bangladesh cũng xảy ra xô xát với Indonesia. Ban tổ chức phải huy động lực lượng an ninh để bảo vệ tổ trọng tài và kiểm soát tình hình.

Trợ lý Nguyễn Hoàng Lân của tuyển Bangladesh chia sẻ với truyền thông Việt Nam: “Cả đời làm bóng đá và xem bóng đá của tôi, chưa bao giờ thấy trường hợp như trận đấu này. Trọng tài thứ 4 đã giơ bảng rồi, sau đó người ta lại giơ bảng lần nữa. Tôi không biết nói thế nào cả”.

Ông Lân tiếp lời: “Tôi hiểu thời khắc bù giờ đó, Malaysia đã ghi thêm bàn nên buộc Indonesia muốn vào chung kết phải ghi thêm bàn vào lưới Bangladesh. Tôi không muốn bình luận thêm điều gì cả. Khán giả trung lập xem cũng sẽ có góc nhìn chính xác để đánh giá. Ngay cả khi check VAR ở trận đấu giữa Indonesia - Bangladesh, nhưng khi có thông tin ở trận Malaysia không có lợi cho Indonesia thì quyết định bất ngờ thay đổi”.

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HỮU THÀNH (từ Jakarta)