Indonesia thắng Bangladesh 9-2 giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Tiền đạo đang thi đấu tại Mỹ Mitchell Baker đã ghi 4 bàn thắng khi Indonesia buộc Bangladesh phải nhận thất bại khó tin 9-2, qua đó kết thúc ở ngôi đầu bảng B và giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup gặp Thái Lan.

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng FIFA ASEAN Cup tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta đêm 1-10, Indonesia sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 11. Đường chuyền ngược từ cánh phải của Ole Romeny được Mitchell Baker đón nhận hoàn hảo bằng cú sút thấp hiểm hóc vào góc dưới khung thành Bangladesh.

Đội chủ nhà tiếp tục thống trị trận đấu trong khi Bangladesh hầu như không gây ra mối đe dọa nào cho khung thành của Emil Audero.

Baker ghi bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 20, khi tận dụng tình huống lộn xộn và dứt điểm thành công. Rizky Ridho nâng cách biệt cho Indonesia ở phút thứ 32.

Bangladesh sống lại hy vọng với bàn thắng ở phút thứ 36. Tuy nhiên, Indonesia đã đáp trả chỉ 2 phút sau, Baker ghi bàn sau đường chuyền của Romeny. Baker nâng tỷ số lên 5-1 cho Indonesia ở phút 42, hoàn thành cú hat-trick. Hubner sau đó ghi bàn ở phút bù giờ hiệp một, giúp Indonesia dẫn trước 6-1.

Bước vào hiệp 2, Indonesia bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước khi đào sâu cách biệt ở phút 90 nhờ công của Luke Vickery. Tuy nhiên, không lâu sau, Farhaan Ali Wahid dễ dàng đưa bóng vào lưới của Indonesia.

Kịch tính vì thế càng đẩy lên cao khi ở trận đấu cùng giờ, Malaysia cũng đã ghi 2 bàn thắng muộn để đánh bại Singapore 6-0, kết quả đủ giúp họ bảo vệ ngôi đầu bảng.

Và nỗ lực của Indonesia được đền đáp, khi ghi thêm một bàn thắng nữa nhờ công Kevin Diks ở phút 90+6. Ngay sau đó 1 phút, Baker khẳng định vị thế người hùng khi ghi bàn từ đường chuyền của Romeny, ấn định chiến thắng điên rồ 9-2.

Với kết quả này, Indonesia có 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại +9, bằng với Malaysia. Tuy nhiên, Indonesia vươn lên dẫn đầu bảng A vì có số bàn thắng cao hơn (ghi 11 bàn) so với Malaysia (9).

Ngược lại, chiến dịch FIFA ASEAN Cup đầu tiên của Malaysia đã kết thúc quá cay đắng, khi nỗ lực thắng 6-0 trước Singapore mà vẫn bị loại ở bảng A vì kém hiệu số.

Một cú hat-trick của tiền đạo gốc Brazil Bergson, cùng với các bàn thắng của Stuart Wilkin, Paulo Josue và Syahir Bashah, đã dẫn đến thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Singapore dưới thời HLV Gavin Lee. Đây cũng là trận thua lớn nhất của Singapore trước Malaysia ở cấp độ đội tuyển quốc gia kể từ trận thua với cùng tỷ số năm 1978.

Malaysia nhiều khả năng sẽ gặp Việt Nam trong trận tranh hạng 3 vào ngày 5-10.

LINH SƠN