HLV Thomas Tuchel muốn Bellingham đá vị trí số 9 khi thay Harry Kane

Trong bối cảnh thủ quân Harry Kane cần chia lửa, HLV Tuchel đã thử nghiệm Jude Bellingham ở vị trí tiền đạo cắm trong những phút cuối trận thắng CH Czech mới đây.

Kane, Bellingham và Gordon ở World Cup 2026

Khủng khoảng chân sút

Mặc dù Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước CH Czech, qua đó nâng tổng số bàn thắng lên 87 bàn sau 123 lần khoác áo tuyển Anh, thì Tam sư lại đang đối mặt với sự thiếu hụt chiều sâu ở vị trí trung phong.

HLV Tuchel đánh giá rất cao chân sút 33 tuổi, tin rằng anh có thể duy trì đỉnh cao thêm một thập kỷ và sớm chạm mốc 100 bàn thắng quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Bạn sẽ không thể tìm ra một Harry Kane thứ hai. Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp khác nhau. Sẽ có một ai đó đảm nhận vai trò này, nhưng đó không thể là Harry hay một bản sao của Harry".

Các lựa chọn tiền đạo hiện tại của tuyển Anh khá hạn chế khi Ollie Watkins và Ivan Toney không được triệu tập trong đợt tập trung này. Dominic Calvert-Lewin (29 tuổi, sở hữu 4 bàn sau 13 lần ra sân) từng vào thay Kane ở trận thua Tây Ban Nha, còn chân sút 23 tuổi Liam Delap của Nottingham Forest vẫn chưa từng được gọi lên tuyển.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy Jude Bellingham lên đá cao nhất trên hàng công sau khi vào thay Kane ở cuối trận vừa qua trở thành một thử nghiệm đáng chú ý.

Lợi thế chiến thuật của Bellingham và sơ đồ 4-2-3-1

HLV Thomas Tuchel bày tỏ sự hào hứng với khả năng thích ứng của Bellingham khi được xếp chơi như một tiền đạo cắm. Theo chiến lược gia người Đức, ở vai trò số 9, Bellingham có thể di chuyển rộng sang hai biên mà không làm mất đi sự cân bằng của đội hình.

"Tôi thích cậu ấy thi đấu như một số 9. Khi đó, cậu ấy có thể đóng góp cho cả hai hành lang cánh, tạo ra sự quá tải ở hai bên mà không làm ảnh hưởng nhiều đến sự cân bằng của đội hình. Jude nhìn chung luôn phải có khả năng xâm nhập qua hàng phòng ngự cuối cùng và xuất hiện trong vòng cấm”, Tudhel chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Tuchel cũng thử nghiệm Bellingham ở vị trí số 10 trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 nhằm kéo anh và Harry Kane thi đấu gần nhau hơn, tạo điều kiện gây áp lực và làm quá tải hàng thủ đối phương ở cả hai hành lang cánh.

Chiến lược gia người Đức nhận xét Bellingham là một cây săn bàn tự nhiên, sở hữu khao khát ghi bàn mãnh liệt và luôn muốn đưa ra các quyết định dứt điểm trong vòng cấm, do đó việc anh thi đấu ở vị trí "Số 9" hay "Số 10" không tạo ra quá nhiều sự khác biệt.

Chiến thắng trước CH Czech giúp đội tuyển Anh vươn lên vị trí thứ hai Bảng A3 tại Nations League. Ở trận đấu này, Anthony Gordon là người mở tỷ số trước khi Harry Kane ghi bàn ấn định thắng lợi. Trận kế tiếp Anh tiếp Croatia trên sân nhà ngày 3-10

HỒ VIỆT