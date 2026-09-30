FIFA sẵn sàng xả quỹ dự phòng 6 tỷ USD cho các liên đoàn thành viên

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu phân bổ khoản ngân sách hàng triệu USD từ quỹ dự phòng khổng lồ 6 tỷ USD cho 211 liên đoàn thành viên.

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Động thái nhượng bộ tài chính này của FIFA diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang tích cực vận động hành lang nhằm hướng tới chiến dịch tái cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Diễn biến mới xuất phát từ bức thư chung do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani gửi tới FIFA, yêu cầu cơ quan này phải chia sẻ ít nhất 10 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên trong chu kỳ thương mại 2027–2030 (tổng chi trả ước tính khoảng 2,1 tỷ USD) lấy từ khoản dự trữ khổng lồ. Đề xuất này sau đó nhanh chóng nhận được sự ủng hộ chính thức từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

Đáp lại áp lực từ các liên đoàn châu lục, trong thư gửi tới lãnh đạo 6 liên đoàn khu vực, ông Infantino khẳng định sẽ "ủng hộ mức tài trợ bổ sung cao nhất có thể" sau khi thông qua quy trình quản trị minh bạch và kiểm toán đầy đủ. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã được giao nhiệm vụ tổng hợp các phương án tài chính để Hội đồng FIFA chính thức đưa ra thảo luận trong cuộc họp vào ngày 15-10 tới.

Đây được xem là một nhượng bộ, một thay đổi thái độ của chủ tịch Infantino sau thất bại của dự án "FIFA Forward Enterprise" (FFE) – kế hoạch huy động vốn tư nhân bằng cách bán cổ phần các giải đấu FIFA bị hủy bỏ hồi tháng 7 do sự phản đối dữ dội từ UEFA, CONCACAF và AFC.

Ở thời điểm căng thẳng đỉnh điểm, UEFA từng đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA và tính đệ đơn kiện hình sự đối với Infantino trước khi đồng ý rút lại lời đe dọa.

Dù đối mặt với sóng gió, ông Infantino vẫn tỏ ra rất tự tin vào khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA diễn ra vào tháng 3 tới. Nhờ sự hỗ trợ tài chính liên tục cho các dự án phát triển hạ tầng, nhiều liên đoàn thành viên nhỏ tại khu vực Caribe như Saint Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago và Jamaica đã công khai tuyên bố tiếp tục ủng hộ Infantino.

Với quy chế bầu cử chỉ cần tối thiểu 106/211 phiếu bầu để đạt đa số tuyệt đối, việc sẵn sàng "mở két" phân chia hàng tỷ USD dự trữ được xem là bước đi chiến lược giúp Infantino củng cố vững chắc sự ủng hộ từ đa số các liên đoàn thành viên nhỏ trên thế giới.

HỒ VIỆT