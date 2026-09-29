Anisimova đã kết thúc WTA Tour 2026 để hồi phục chấn thương

Tay vợt nữ 26 tuổi người Mỹ Amanda Anisimova (xếp hạng 11 WTA) vừa cho biết rằng cô sẽ sớm kết thúc mùa giải WTA Tour 2026 để tập trung vào việc hồi phục chấn thương cổ tay mới tái phát.

Anisimova sớm khép lại mùa giải 2026 (Ảnh: THX)

Như vậy, trận đấu cuối cùng của Anisimova tại WTA Tour 2026 là ở kỳ US Open mới đây, nơi cô bất ngờ bị Anastasia Potapova của Nga đánh bại ở vòng 3 của nội dung đơn nữ với điểm số 2-6 và 5-7, trong trận đấu kéo dài chỉ sau 1 giờ 38 phút đồng hồ.

Kết quả này diễn ra chỉ 1 năm sau khi Anisimova đã lọt đến trận chung kết đơn nữ US Open 2025, nơi cô thắng hàng loạt đối thủ nổi tiếng của WTA như Iga Swiatek, hay là Naomi Osaka (đều là các cựu số 1 WTA) - trước khi để thua Aryna Sabalenka “hùng mạnh” trong trận cuối cùng.

Anisimova dự kiến ​bắt đầu Tour đấu châu Á của mình tại Singapore Open, nhưng rút lui trước giải đấu vì chấn thương. Cô cũng rút khỏi China Open tại Bắc Kinh tuần này, nơi cô vô địch năm ngoái với chiến thắng Linda Noskova ở chung kết.

“Tôi sẽ kết thúc WTA Tour năm nay vì tái phát chấn thương cổ tay, và tôi cần phải được chăm sóc. Tôi nghĩ mình đã đến lúc cần hồi phục sức khỏe, thiết lập lại mọi thứ và hẹn gặp mọi người ở WTA Tour 2027!”, Anisimova viết trên tài khoản Instagram có tới 107 ngàn người theo dõi.

Do khả năng không đủ điều kiện tham dự WTA Finals cuối mùa giải ở trên sân nhà, Anisimova cũng sẽ bỏ qua Wuhan Open và thay vào đó tập trung vào việc hồi phục trước mùa giải WTA Tour 2027. Cô rất hy vọng sẽ sớm trở lại thi đấu tại giải Australian Open vào đầu năm sau.

Anisimova đã chơi 34 trận trong mùa WTA Tour 2026 và kết thúc năm nay với thành tích thắng 22 trận, để thua 12 trận. Do chịu ảnh hưởng của chấn thương, tay vợt nữ người Mỹ (có cha mẹ là người Nga nhập cư) phải trải qua một mùa giải kém thành công so với WTA Tour 2025.

Cô không giành được danh hiệu nào trong suốt 9 tháng thi đấu của WTA Tour 2026. Thành tích đáng chú ý nhất có thể kể ra: Lọt đến tứ kết Australian Open hồi tháng Giêng (để thua Jessica Pegula sau 2 ván đấu); Lọt đến bán kết Dubai Championships (thắng Mirra Andreeva, nhưng sau đó lại thua Pegula).

Ngoài ra, Anishimova còn lọt đến vòng tứ kết của Cincinnati Open, nơi cô lại để thua Pegula (lần thứ 3) ở trong mùa giải WTA Tour 2026. Có thể nói, tay vợt đồng hương Pegula cũng là khắc tinh khác bên cạnh nỗi lo chấn thương, dành cho Anisimova.

Hy vọng mùa giải WTA Tour 2027 sẽ rực rỡ hơn, ít nhất là cũng tương tự như mùa giải WTA Tour 2025, quãng thời gian chứng kiến Anisimova liên tục lọt đến tận 2 trận chung kết Grand Slam, lần lượt là Wimbledon và US Open trên sân nhà.