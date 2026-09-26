Jannik Sinner rút lui khỏi China Open

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner, người đã phải nghỉ thi đấu kể từ chung kết Wimbledon ngày 12-7, tuyên bố rút lui khỏi China Open sắp tới.

Jannik Sinner ở Wimbledon 2026 (Ảnh: THX)

Chấn thương dai dẳng ở đầu gối phải của Jannik Sinner vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nên thậm chí việc anh quay lại ATP Tour cũng chưa hề rõ ràng.

Mới đây, Jannik Sinner tuyên bố rút lui khỏi giải China Open tại Bắc Kinh, dự kiến ​​bắt đầu vào tuần tới, nơi anh dự định bảo vệ ngôi vô địch giành được cách 1 năm. Sự vắng mặt của Jannik Sinner ở ATP Tour - kéo dài kể từ sau trận chung kết Wimbledon hồi tháng 7.

Chính Jannik Sinner giải thích quyết định này trong một video đăng tải trên mạng xã hội, cập nhật tình trạng sức khỏe của mình: “Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi sẽ không thể thi đấu ở China Open - Bắc Kinh năm nay. Tình trạng đầu gối của tôi chưa được như ý. Tôi chưa sẵn sàng thi đấu, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để trở lại ATP Tour thật sớm”.

“Điều tôi nhớ nhất là China Open, người hâm mộ cả bầu không khí. Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời trong quá khứ, bao gồm cả việc giành chức vô địch năm ngoái, và tôi rất thất vọng vì không thể bảo vệ danh hiệu năm nay. Nhưng tôi rất vui mừng được quay trở lại vào năm sau”, Jannik Sinner tiếp tục chia sẻ.

“Vì vậy, tôi chúc mọi người một giải đấu tốt đẹp, và tôi sẽ sớm gặp lại tất cả các bạn trên sân đấu của ATP Tour”, Jannik Sinner cho biết khi đã phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng vì bị viêm gân đầu gối phải, buộc anh bỏ lỡ toàn bộ chuỗi giải đấu ở Mỹ, gồm có cả US Open.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Jannik Sinner đã tăng cường tập luyện trên sân, trở lại tập luyện ở Monte Carlo và cũng hoàn thành một buổi tập với Flavio Cobolli. Các dấu hiệu cho thấy khả năng anh trở lại trong Tour đấu châu Á, nhưng Jannik Sinner đã lựa chọn không quá vội vàng trong quá trình hồi phục của mình.

Do đó, quyết định rút lui khỏi China Open này thể hiện sự chậm trễ hơn nữa so với dự kiến - kế hoạch quay lại ATP Tour của Jannik Sinner. ​Và cũng từ đó, ít nhiều làm dấy lên những câu hỏi, và thắc mắc mới, về việc giải đấu tiếp theo của Jannik Sinner ở ATP Tour là giải nào

Shanghai Masters tại Thượng Hải, giải đấu tầm cỡ hơn cả China Open vẫn là một trong những mục tiêu, nhưng hiện tại chưa chắc chắn Jannik Sinner sẽ tham gia giải Masters 1000 này. Cũng có khả năng anh sẽ trở lại sau đó, với Vienna Open nằm ở trong số các lựa chọn khác.

Đ.Hg.