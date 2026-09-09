Alcaraz thua sốc Shelton ở trận đấu muộn nhất lịch sử US Open

Carlos Alcaraz đã bị loại khỏi tứ kết US Open 2026 sau khi thua tay vợt chủ nhà Ben Shelton trong một trận đấu 5 ván kịch tính, phá kỷ lục về thời gian trận đấu kết thúc muộn nhất tại Grand Slam ở Flushing Meadows.

Shelton ăn mừng khi lật đổ Alcaraz. Ảnh: THX

Tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng đầu tiên của sự nghiệp trước Alcaraz với điểm số 6-7 (5-7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7). Shelton chấm dứt hy vọng bảo vệ danh hiệu của tay vợt người Tây Ban Nha trong giải đấu đầu tiên anh trở lại sau 4 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Trận đấu kéo dài 4 giờ 28 phút đầy cam go, kết thúc lúc 3 giờ 34 phút, muộn hơn nhiều so với kỷ lục trước đó ở New York là 2 giờ 50 phút, trong trận Alcaraz đánh bại Jannik Sinner ở tứ kết diễn ra tại US Open 2022.

Với kết quả này, Shelton lặp lại thành tích vào bán kết US Open 3 năm trước và giành quyền vào “trận bán kết toàn Mỹ” đối đầu với Frances Tiafoe, người đã lội ngược dòng từ thua 2 ván để đánh bại Alex Michelsen (cũng là một tay vợt chủ nhà) với điểm số 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6).

“Đây là một trận chiến khốc liệt”, Shelton hào hứng nói, “Carlos Alcaraz là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất trong môn thể thao này ở tuổi 23. Đôi khi anh ấy tung ra những pha xử lý thực sự khó tin. Chắc chắn đây là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi”, Shelton chia sẻ.

Alcaraz thi đấu ngày càng thăng hoa qua 4 trận đấu đầu tiên, nhưng Shelton đã tạo ra thử thách lớn nhất. Cuối cùng, mọi thứ tỏ ra quá sức đối với tay vợt Tây Ban Nha và anh trở thành cựu vô địch US Open.

Alcaraz trở thành cựu vô địch (Ảnh: THX)

Cặp đấu bán kết Tiafoe - Shelton (dự kiến diễn ra vào rạng sáng 12-9 theo giờ Việt Nam) cũng có nghĩa là sẽ có 1 tay vợt chủ nhà Mỹ hiện diện ở trong trận chung kết đơn nam của kỳ US Open 2026. Một trong 2 VĐV này sẽ tiếp bước Taylor Fritz, người lọt đến chung kết US Open 2024 trước khi thua Jannik Sinner sau cả 3 ván.

Ở trong quá khứ, Shelton từng đối đầu Tiafoe 4 lần và giành đến 3 trận thắng. Hồi năm 2023, anh đã thắng ở tứ kết US Open sau 4 ván, nhưng Tiafoe thắng lại ở vòng 3 US Open hồi 2024 với 5 ván kịch tính.

Đ.Hg.