Nakashima lần đầu tiên tham dự “giải đấu ở trong mơ” Laver Cup

Brandon Nakashima sẽ sát cánh cùng Tuyển Thế giới của HLV Andre Agassi tại The O2 Arena vào cuối tuần này - sau khi Ben Shelton đã rút lui.

Nakasima của Mỹ sẽ có lần đầu tiên tham dự Laver Cup (Ảnh: THX)

BTC Laver Cup 2026 vừa chính thức thông báo vào cuối tuần rằng, Nakashima (tay vợt xếp hạng 16 thế giới mới chỉ 25 tuổi người Mỹ) sẽ có màn ra mắt trong màu áo của Tuyển Thế giới ở giải đấu sẽ diễn ra từ 25 đến ngày 27-9 tại The O2 Arena - London. Anh đã được HLV Andre Agassi triệu tập thay thế cho Á quân US Open - Shelton.

Đây là lần đầu tiên Nakashima được triệu tập tham dự Laver Cup, “giải đấu ở trong mơ” - nơi anh “luôn mơ ước được góp mặt thi đấu”. Một phần thưởng xứng đáng dành cho Nakashima, sau một mùa Hè rực rỡ (với ngôi Á quân ở Canada Masters - để thua chính Shelton) và lọt đến bán kết Cincinnati Masters (chỉ để thua một tay vợt đồng hương khác là Frances Tiafoe),

Nakashima sẽ gia nhập đội hình của HLV Andre Agassi tại Laver Cup lần thứ 9. Đây là lần đầu tiên giải đấu biểu diễn đồng đội nam số 1 thế giới quay trở lại London kể từ hồi năm 2022, thời điểm đánh dấu trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của Roger Federer khi đứng chung trên sân cùng với Rafael Nadal.

Đây cũng là sự thay đổi nhân sự thứ 2 ở trong danh sách Tuyển Thế giới của HLV Andre Agassi trong vòng 1 tuần. Trước đó, ngày 12-9, Tommy Paul phải rút lui vì chấn thương và được thay thế bởi Francisco Cerundolo.

Tuyển Thế giới bước vào giải đấu với tư cách là Đương kim vô địch sau khi đánh bại Tuyển châu Âu 15-9 tại San Francisco ở Laver Cup 2025.

“Tôi vô cùng hào hứng khi được có màn ra mắt ở giải Laver Cup tại London”, Nakashima chia sẻ, “Đây là một giải đấu trong mơ mà tôi luôn mơ ước được thi đấu. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để trở thành một phần của Tuyển Thế giới tại kỳ giải Laver Cup 2026 này”.

“Được kề vai sát cánh cùng với các đồng đội và thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Andre Agassi cùng Pat (Rafter đội phó của Tuyển Thế giới) là niềm hạnh phúc lớn. Tôi rất mong chờ đến The O2 Arena và cống hiến tất cả những gì có thể cho đội tuyển ở Laver Cup năm nay”.

Đội hình Tuyển Thế giới ở Laver Cup 2026

Andre Agassi HLV - Đội trưởng Pat Rafter Đội phó Alex de Minaur Hạng 9 thế giới Taylor Fritz Hạng 10 thế giới Learner Tien Hạng 13 thế giới Brandon Nakashima Hạng 16 thế giới Francisco Cerundolo Hạng 23 thế giới

Ở chiều ngược lại, Tuyển châu Âu có Nhà Đương kim vô địch US Open là Alexander Zverev lãnh ấn tiên phong trong đội hình. Tuyển châu Âu được sự dẫn dắt bởi HLV Yannick Noah (huyền thoại quần vợt Pháp) và Tim Henman giữ vai trò đội phó.

Đội hình của Tuyển châu Âu tham gia Laver Cup 2026 cực mạnh, bên cạnh Zverev còn có Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik và Rafael Jodar - tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha. Tân binh duy nhất của đội hình này cũng sẽ có màn chào sân Laver Cup lần đầu tiên.

Đ.Hg.