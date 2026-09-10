Các chuyên gia phản ứng về những trận đấu giữa khuya ở US Open

Trận tứ kết dài 4 giờ 28 phút giữa Ben Shelton với Carlos Alcaraz, kết thúc lúc 3 giờ 34 phút sáng thứ Tư (giờ Mỹ, đầu giờ chiều ngày thứ Năm của Việt Nam) là trận đấu kết thúc muộn nhất ở trong lịch sử 145 năm của US Open.

Shelton thắng trong trận đêm khuya dài kỷ lục (Ảnh: THX)

Trận đấu kết thúc giữa đêm khuya của Ben Shelton và Carlos Alcaraz làm bùng lên tranh cãi về lịch thi đấu của US Open.

Thực tế các trận đấu kết thúc đến đêm khuya hay sáng sớm tại Flushing Meadows chẳng phải điều gì mới mẻ. Nhớ hồi năm 2022, chính Alcaraz từng vắt kiệt sức khi đấu Jannik Sinner đến tận 2 giờ 50 sáng trong kỷ lục kết thúc muộn nhất trước đó, nhưng giải đấu năm nay đã chạm đến những cột mốc chưa từng có.

Hiện tại đã có tới 4 trận đấu kéo dài qua mốc 2 giờ sáng, trong khi các khung giờ khác cũng ghi nhận cảnh các tay vợt phải thi đấu trên sân vượt quá 1 giờ sáng.

Màn so tài xuyên đêm giữa Shelton và Alcaraz chỉ bắt đầu từ 11 giờ đêm thứ Ba. Trong khi đó, trận đấu ở vòng 1 của Venus Williams trước Sofia Kenin thậm chí còn chưa thể diễn ra trước nửa đêm và kết thúc khoảng hơn 2 giờ sáng - theo giờ của New York.

Phản hồi ở trên X, huyền thoại quần vợt nữ của Mỹ - bà Martina Navratilova nhận định việc sắp xếp lịch thi đấu đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Bà đề xuất US Open nên giới hạn khung giờ buổi tối xuống chỉ còn 1 trận đơn nam hoặc đơn nữ, và kết hợp thêm 1 trận đánh đôi.

Tuy nhiên, US Open thường xếp cả 2 trận đơn nam và đơn nữ trọng tâm tại SVĐ Arthur Ashe vào khung giờ vàng buổi tối. Cách xếp lịch đó chứa đựng nhiều rủi ro nếu 1 trong 2 trận đấu phải kéo dài đến ván quyết định (ván 3 với nữ và ván 5 với nam).

“Tôi nghĩ rằng họ cần phải điều chỉnh lại khung giờ buổi tối. Như vậy là quá muộn!”, Navratilova nhấn mạnh, “Không bao giờ nên thi đấu trên sân lúc nửa đêm. Điều đó hoàn toàn phản tác dụng cho tất cả mọi người, từ khán giả cho tới các tay vợt”.

Cựu ngôi sao Anh quốc - Tim Henman - hiện làm chuyên gia phân tích cho Sky Sports tại US Open, tin rằng dù những đêm thi đấu cuồng nhiệt đầy bùng nổ tại New York là phần không thể thiếu, quy định bổ sung vẫn nên được đưa ra để chuyển các trận đấu sang sân khác nếu không thể bắt đầu trước khung giờ nhất định.

“Rất khó. Đây không phải điều lý tưởng cho VĐV chuyên nghiệp phải thi đấu vào thời điểm đó. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tổ chức lại là một phần khổng lồ trong mô hình kinh doanh của họ khi bán vé cho cả 2 khung giờ tại Arthur Ashe”, Henman trầm ngâm và đưa ra phương án, "Theo tôi, họ vẫn cần các ca thi đấu buổi tối, nhưng cũng cần có những khung giờ hợp lý".

Bill Simmons - nhà sản xuất chương trình thể thao nổi tiếng người Mỹ chia sẻ: “Những người thuần túy yêu quần vợt sẽ bảo là: “Thật điên rồ”. Nhưng tôi nghĩ là họ nên nghiêm túc cân nhắc việc giảm số game để thắng một ván từ 6 xuống chỉ còn 5 game”.

Những bình luận này xuất hiện ngay sau khi Andrew Abdo - GĐĐH Australian Open, gợi ý rằng các Grand Slam trong tương lai có thể nghiên cứu để giảm các trận đấu ở những vòng đầu của nam xuống còn thi đấu 3 ván thắng 2, thay vì 5 ván thắng 3.

Tuy nhiên, tay vợt vào bán kết US Open Frances Tiafoe lại kiên quyết cho rằng các trận đấu 5 ván phải giữ nguyên: “Tôi không thích các trận đấu 5 ván, nhưng đó mới là quần vợt. Tôi lớn lên cùng việc đã chứng kiến biết bao trận đấu 5 ván kinh điển. Novak - Rafa, Federer - Rafa, những cuộc đại chiến 5 ván đi vào huyền thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ. Đó chính là lịch sử và bản sắc của bộ môn này”.

Đ.Hg.