Zhang Shuai, Alex Eala vào tứ kết quần vợt đơn nữ ASIAD

Hai hạt giống hàng đầu là Zhang Shuai (Trung Quốc) và Alex Eala (Philippines) đều giành lấy chiến thắng dễ dàng trong trận ra mắt ở vòng 2 đơn nữ ASIAD 20 để vào tứ kết.

Zhang Shuai thắng dễ sau 2 ván (Ảnh: THX)

Zhang Shuai (niềm hy vọng số 1 của quần vợt Trung Quốc) dễ dàng “hủy diệt” tay vợt người Iran Safi Meshkatolzahra với điểm số áp đảo 6-1, 6-0 trong thế một chiều vì chênh lệch trình độ và cả thứ hạng.

Được miễn vòng đấu đầu tiên, Zhang Shuai dù đã thua 3 trận liên tiếp gần đây tại WTA Tour là Cincinnati Open, Monterrey Open và US Open vẫn chiếm ưu thế áp đảo trước đối thủ xếp dưới cô tới 1.494 bậc (Safi xếp hạng 1551 thế giới).

Zhang Shuai (hạng 57 WTA) dễ dàng thắng “cú bagel” (thắng 6 game tuyệt đối trong 1 ván đấu) trong ván đấu thứ 2. Trước đó, cô chỉ đánh mất vỏn vẹn 1 game đấu trong ván đầu tiên trước tay vợt chỉ chuyên đánh đôi.

Zhang Shuai chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp WTA Tour bằng chiến thắng 6-0 và 6-2 trước Elisabetta Cocciaretto (Ý, hạng 71 WTA) tại giải đấu đồng đội Billie Jane King Cup. Kết quả này đã trợ giúp nhiều cho sự tự tin của cô ở trận này.

Như vậy, Zhang Shuai sẽ chờ xác định đối thủ tại tứ kết quần vợt đơn nữ của ASIAD. Theo đó, người thắng trong cặp đấu Himeno Sakatsume (Nhật Bản, hạng 119 WTA) và Back Dayeon (Hàn Quốc, hạng 272 WTA) sẽ gặp Zhang Shuai.

Trong khi đó, Alex (Alexandra) Eala cũng thắng trong trận ra mắt ASIAD 20, dù sớm rời khỏi Singapore Open với thất bại. Tay vợt nữ hạng 18 WTA (hạt giống số 1) thắng dễ Patcharin Cheapchandej (Thái Lan) 6-1 và 6-0.

Trận đấu mở màn của Eala ASIAD đã bị hoãn và chuyển vào trong nhà do thời tiết xấu. Cuộc chơi sau đó diễn ra tại sân trong nhà C của Trung tâm quần vợt Công viên Higashiyama. Bất chấp bất lợi, Eala đã thắng để vào tứ kết.

“Kích thước sân vẫn như cũ, các yếu tố bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, và đây không phải là lần đầu tiên tôi thi đấu trong điều kiện như thế này”, Alex Eala nói về sự thay đổi sân đấu và cả lịch thi đấu.

Những yếu tố này thực sự không ảnh hưởng nhiều đến Alex Eala, người giành 4 game liên tiếp trong ván đầu tiên trước khi Cheapchandej rút ngắn điểm số xuống còn 1-4.

Tuy nhiên, tay vợt 21 tuổi nhanh chóng hồi phục sau khi bị dẫn trước ở game 5. Alex Eala thắng 8 game tiếp theo đến hết ván 2 để hoàn thành chiến thắng chỉ trong 55 phút.

Alex Eala giờ đây hy vọng tái hiện được sự kiên cường khi đối đầu với Joanna Garland của Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết, nhưng cô tự tin mình có thể vượt qua bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Rất cần nhiều sự chuẩn bì và kiên nhẫn để giành chiến thắng", Eala tự tin chia sẻ.

Đ.Hg.