Noskova và Muchova giúp CH Czech vô địch Billie Jean King Cup thứ 12

Linda Noskova và Karolina Muchova đã mang về danh hiệu Billie Jean King Cup đầu tiên cho CH Czech kể từ năm 2018, sau khi đánh bại 2 đối thủ Ukraine trong trận chung kết tại Thâm Quyến.

CH Czech vô địch BJK Cup 2026 (Ảnh: THX)

Cặp đôi tốp 10 này đã làm nên lịch sử cho CH Czech hồi giữa năm nay khi đối đầu nhau trong trận chung kết “nội bộ CH Czech chưa từng có tiền lệ” tại giải Wimbledon - nơi Noskova chiến thắng Muchova với điểm số 6-2, 5-7, và 6-3 để giành Grand Slam đầu tay.

Còn hiện tại, Noskova và Muchova vừa đánh bại 2 tay vợt Ukraine trong 2 trận đơn của chung kết Billie Jean King Cup Finals 2026, giúp CH Czech mang về vinh quang tại Giải quần vợt vô địch đồng đội nữ thế giới sau 8 năm chờ đợi.

Noskova đã ấn định chiến thắng 2-0 bằng trận thắng 6-3, 7-6 (7-5) trước tay vợt số 7 thế giới - “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina, sau khi Muchova đưa tuyển CH Czech vươn lên dẫn trước nhờ chiến thắng áp đảo 6-2, 6-3 trước Anhelina Kalinina trong trận đơn đầu tiên

“Điều này thật đặc biệt, nâng cao chiếc cúp vô địch luôn là giấc mơ của tôi”, tay vợt 30 tuổi Muchova chia sẻ, “Tôi rất vinh dự khi sát cánh cùng các đồng đội ở đây. Tôi vô cùng tự hào về cả đội, về cách chúng tôi vượt qua cả tuần thi đấu, cách chúng tôi chiến đấu, luyện tập và không khí tuyệt vời trong phòng thay đồ”.

“Chức vô địch này giống như một điểm nhấn hoàn hảo cho tất cả”, Muchova (người lọt đến chung kết của 2 giải Grand Slam: French Open 2023, Wimbledon 2026, nhưng chưa hề đăng quang) hào hứng nói.

CH Czech ăn mừng ngôi vô địch BJK Cup 2026 (Ảnh: THX)

Đội trưởng - HLV CH Czech, Barbora Strycova, đã từng 6 lần vô địch Billie Jean King Cup. Cô cũng là là thành viên chủ chốt trong đội hình CH Czech đã đánh bại tuyển Mỹ 3-0 ở trong trận chung kết giải năm 2018 (khi đó còn mang tên là Fed Cup).

Strycova đã trở thành người phụ nữ thứ 4 trong lịch sử giành Billie Jean King Cup (Fed Cup) trên cả 2 cương vị trí: Đội trưởng - HLV, xếp chung hàng ngũ của những huyền thoại Margaret Court, Chris Evert và chính Billie Jean King.

“Tôi vô địch khi còn thi đấu, và giờ đây đăng quang với tư cách Đội trưởng của một tập thể CH Czech xuất sắc, ngồi trên băng ghế HLV, điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn”, Strycova xúc động cho biết. “Thật sự, đó là giấc mơ mà tôi chưa từng nói ra thành lời. Nhưng cuối cùng nó đã trở thành hiện thực. Cảm giác thật khó tin. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”.

Ở trận đơn mở màn, Muchova đã tung ra 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, chỉ để mất vỏn vẹn 7 điểm khi cầm giao bóng và không đối mặt với bất kỳ điểm break-point nào trong suốt trận đấu kéo dài 70 phút, qua đó bắt Kalinina phải nhận thất bại đầu tiên trong tuần.

Ở cuộc đối đầu tiếp theo giữa 2 tay vợt tốp 10, Svitolina vượt lên trước khi bẻ game giao bóng để dẫn 3-1 nhờ khả năng di chuyển bao sân ấn tượng. Tuy nhiên, Noskova lập tức đáp trả bằng những cú trả giao bóng đầy uy lực, thắng liền 5 game tiếp theo để khép lại ván 1 sau 44 phút.

Cả 2 giằng co quyết liệt trong ván 2, phải nhờ đến cú bỏ nhỏ đúng thời điểm, Noskova mới tạo được khoảng cách 6-3 trong loạt tie-break. Svitolina tung ra cú ace để cứu match-point đầu tiên, và Noskova đánh hỏng cú trái tay ở cơ hội thứ 2. Nhưng tới lần thứ 3, may mắn đã mỉm cười với tay vợt CH Czech khi cô khép lại trận đấu sau 95 phút.

Đ.Hg.