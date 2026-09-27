Pegula, Eala và 13 ngôi sao khác rút lui khỏi WTA 1.000 - China Open

Bảy hạt giống, bao gồm cả tay vợt số 3 thế giới Jessica Pegula và ngôi sao đang lên Alex Eala, sẽ vắng mặt tại giải China Open 2026, và nâng tổng số tay vợt rút lui khỏi giải đấu đẳng cấp WTA 1.000 này lên 15 người.

Pegula không tham gia China Open 2026 (Ảnh: THX)

China Open sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, từ ngày 30-9 trên mặt sân cứng của Trung tâm Quần vợt Quốc gia và trận chung kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11-10. Đây chặng đầu tiên trong chuỗi 2 giải đấu WTA 1.000 cuối mùa tại Trung Quốc, với chặng thứ hai diễn ra tại Vũ Hán.

China Open - giải đấu thứ 9/10 giải WTA 1.000 trong lịch thi đấu - khai diễn chỉ vài tuần sau Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ (gồm có cả US Open), rất nhiều tay vợt đang phải vật lộn với chấn thương, trong khi đó những người khác sẽ cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn khi mùa giải quần vợt dài và căng thẳng sắp kết thúc.

Tuy nhiên, cũng có tin tốt khi 2 tay vợt hàng đầu bảng xếp hạng WTA vẫn có tên trong danh sách tham dự, với tân số 1 thế giới Elena Rybakina là hạt giống số 1, còn lại Aryna Sabalenka sẽ dẫn đầu nhánh dưới của China Open 2026.

Nhưng tiếc cho ngôi sao số 3 thế giới Pegula, người vào đến bán kết hồi năm ngoái, là tay vợt có thứ hạng cao nhất không tham gia giải đấu vì đang phải chữa chấn thương lưng. Tay vợt số 10 thế giới là Marta Kostyuk cũng rút lui do bị chấn thương cổ tay.

Nhà Đương kim vô địch và tay vợt số 11 thế giới là Amanda Anisimova cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương cổ tay. Các hạt giống khác như Victoria Mboko (số 15), Sorana Cirstea (số 16), Eala (số 18) và Madison Keys (số 23) cũng là những tay vợt quyết định không tham dự.

Pegula và Anisimova cũng đã bỏ qua Singapore Open, nhưng việc Anisimova không thể bảo vệ danh hiệu của mình tại China Open - Trung Quốc sẽ khiến cô tuột hạng trên bảng xếp hạng WTA, mất 1.000 điểm so với việc giành chức vô địch hồi năm 2025.

“Tôi rất buồn vì không thể tham dự giải đấu ở Bắc Kinh năm nay, nhưng tôi cần tập trung vào việc hồi phục chấn thương”, cô nói trong một tuyên bố mới nhất, “Người hâm mộ tại Bắc Kinh luôn dành cho tôi sự ủng hộ tuyệt vời, vì vậy tôi rất mong chờ được trở lại China Open vào năm sau”.

Eala là tay vợt hạt giống duy nhất không rút lui vì bị chấn thương. Tuy nhiên, tay vợt trẻ 21 tuổi này quyết định rút lui khỏi China Open để đại diện cho Philippines tham dự Đại hội thể thao châu Á tại Nhật Bản (ASIAD 20), bất chấp có thể nhận án phạt nặng.

China Open diễn ra lần đầu vào năm 1994, khi đó chỉ là giải đấu cấp thấp có đẳng cấp WTA Tier IV. Giải không được tổ chức trong giai đoạn từ 1997-2003, sau đó tái xuất hiện vào năm 2004 với tư cách là một giải đấu WTA Tier II.

Đến năm 2009, giải thăng cấp thành WTA Premier Mandatory (nơi các tay vợt tốp đầu buộc phải tham gia) và diễn ra liên tục đến năm 2019 (không tổ chức trong các năm 2020-2022 vì dịch Covid-19).

Đến năm 2023, khi mà WTA thống nhất hệ giải Mandatory và Premier 5, China Open chính thức thuộc về WTA 1.000 và đây là mùa giải thứ 4 của một China Open có phiên bản hoàn toàn khác hẳn.

Đ.Hg.