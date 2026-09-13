Rybakina hạ gục Sabalenka, vô địch đơn nữ US Open

Xuất sắc đánh bại Aryna Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 trong trận chung kết đơn nữ US Open 2026, Elena Rybakina chẳng những từ chối tham vọng đăng quang lần thứ 3 của tay vợt nữ người Belarus mà còn giành ngôi vô địch đầu tay ở New York và chính thức trở thành số 1 WTA từ ngày mai.

Rybakina vô địch US Open (Ảnh: THX)

Rybakina đã lập nên “cú đúp” chiến thắng trước mặt “kình địch” Sabalenka. Trước đó, với kết quả lọt vào bán kết US Open năm nay, cô cũng đã chấm dứt quãng thời gian với 99 tuần lễ giữ chặt ngôi số 1 thế giới WTA - của Sabalenka.

Rybakina là tay vợt thứ 3 kể từ năm 2000 giành chiến thắng cả giải Australian Open cùng US Open trong một mùa giải, sánh ngang với lại Angelique Kerber (2016) và Sabalenka (2024). Đây là danh hiệu thứ 3 của cô trong năm nay, và là danh hiệu thứ 14 trong sự nghiệp.

Ngoài ra, cô cũng là người phụ nữ thứ 2 đánh bại tay vợt số 1 thế giới trong 2 trận chung kết Grand Slam cùng một mùa giải: “Nạn nhân” ở đây đương nhiên vẫn chính là Sabalenka. Người đạt chiến tích còn lại là huyền thoại Steffi Graf hồi năm 1995.

Nhập cuộc tốt hơn, Rybakina thắng break-point ở game 5 của ván mở màn, để từ đó tạo ra khoảng cách 2 game đấu - và giành quyền kiểm soát ván đấu này với điểm số 6-4 (cô tận dụng set-point thứ 2) sau 45 phút đồng hồ.

Sabalenka, bất bại trong 20 trận đấu trước đó tại Flushing Meadows, đã quả cảm lội ngược dòng trong ván thứ 2, giành break trước Rybakina lần đầu tiên ở game cuối cùng để buộc trận đấu phải bước sang ván đấu thứ 3 quyết định.

Nhưng với phong thái tự tin rất là quen thuộc, Rybakina đã vùng lên mạnh mẽ để kết liễu một Sabalenka đang vô cùng thất vọng, người đã đập vỡ cây vợt của mình khi đang ngồi ở trên ghế trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Thắng 2 break-point để dẫn 2-1 và 5-2, sau đó tận dụng match-point và cũng là championship-point thứ 2 để định đoạt số phận trận chung kết, Rybakina dâng trào hạnh phúc trong khi Sabalenka thất vọng cùng cực!

Trong khi Rybakina đã thắng và “giành hết tất cả”, từ ngôi vô địch đơn nữ US Open lẫn ngôi số 1 WTA, Sabalenka (năm nay 28 tuổi) phải kết thúc mùa giải 2026 mà không giành được danh hiệu Grand Slam nào. Lần cuối cùng cô bị rơi vào cảnh trắng tay là hồi năm 2022.

Đ.Hg.